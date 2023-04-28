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Meta提振科技 道指飆漲524點

財經新聞組／綜合報導

由於Meta Platforms的強勁業績提振了科技相關股票，股指收高。

道瓊工業平均指數上漲524.29點或1.57%收3萬3826.16點。那斯達克綜合指數上漲287.89點或2.43%收1萬2142.24點。史坦普500指數上漲79.36點或1.96%收4135.35點。這是道指和史指自1月以來最佳單日走勢，也是那指3月以來最佳單日。

在上季營收超出預期並發布樂觀財測後，Meta上漲13.93%。幾位分析師上修了該公司的目標價。亞馬遜、Alphabet、微軟和蘋果等其他科技股也大漲。

雖然GDP數據弱於預期，這可能向一些投資人暗示Fed可能很快結束其緊縮政策。Fed定下周宣布其最新政策決定。

美國經濟第1季成長1.1%，而接受《道瓊》調查的經濟學家預測成長率為2%。該報告還顯示通膨強於預期，物價上漲4%，高於市場普遍預期的3.7%。

工業領頭羊Honeywell上漲4.04%，因上季財報優於預期。Teladoc和康卡斯特等公司在發布財報後股價也走高。

然而，全球經濟的另一個指標開拓重工下跌0.86%，因投資人擔心庫存增加代表需求正在放緩。

指數 投資 道瓊

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