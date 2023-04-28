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連跌7月後 2月房價止跌回升

編譯周芳苑／綜合27日電

根據最新公佈的「史坦普凱斯席勒房價指數」(S&P CoreLogic Case-Shiller U.S. National Home Price Index)，全美房價一連七個月下跌後，2月份反彈回漲。

數據顯示，經季節因素調整後，2月份全美房價較前一個月微幅上漲0.2%，與去年同期相比更上漲2%。

用以衡量美國主要城市的「20城市綜合房價指數」(20-City Composite Home Price Index)較去年同期上漲0.4%，佛羅里達州邁阿密、坦帕以及喬治亞州亞特蘭大跨年漲幅最大。

房地產業者Zillow資深經濟學家巴肖(Nicole Bachaud)說，房價由跌反漲顯示春天買房旺季恢復正常。

巴肖說，即使許多潛在買家因房貸利率波動走高、負擔不起而遠離市場，以致買房需求不振，但待售屋存量卻仍因屋主鎖住原有低房貸利率惜售而持續偏低。

商務部上周公佈，3月份全美新屋開工減少0.8%，以家庭房減少6.7%的幅最大。房貸利率持續一個多月下跌後，回升到0.39%。

巴肖補充，儘管需求異常低迷，待售屋庫存低帶動買房競爭，導致房價從去年高點滑落，未來幾個月可望持續這種情況。

雖然2月房價止跌回升，但史坦普道瓊工業(S&P DJI)主管拉扎拉(Craig J. Lazzara)對房價前景語帶保留，透過聲明表示，最新房價數據所反映的是2月份市場狀況，因此並未受到三月間爆發的商業銀行倒閉風暴干擾。在聯準會持續對抗通貨膨脹下，未來幾個月房地產市場可能更疲軟。拉扎拉指出，各項預測好壞互見，聯準會目前似乎全心專注對抗通膨，至少短期內利率恐居高不下；因此，至少未來幾個月內，高利房貸及經濟不振都可能持續衝擊房價。

房價 利率 房地產

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