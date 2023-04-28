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雲端、廣告佳 亞馬遜營收超標

財經新聞組／綜合報導
靠AWS的優異表現，亞馬遜上季營收超過預期。（路透）
靠AWS的優異表現，亞馬遜上季營收超過預期。（路透）

雲端和廣告營收表現良好，讓亞馬遜第1季營收超過分析師預期。

亞馬遜上季每股獲利31分，優於預期的21分；營收1274億元，優於Refinitiv調查分析師預期的1245億元。

上季營收較上年同期的1164億元成長9%。雖然超出預期，但亞馬遜仍然陷入個位數的銷售成長泥淖，這是該公司上市四分之一個世紀以來擴張最疲軟的一年。

亞馬遜網絡服務(AWS)營收213億元，高於StreetAccount預期的212.2億元；廣告營收95億，高於StreetAccount預期的91億元。

AWS第1季銷售額成長約16%至213.5億元，高於華爾街預期的212.2億元。不過較上季有所放緩，當時AWS成長20%。近幾個月來，在充滿挑戰的經濟環境中，企業一直在削減雲端支出。

本季獲利從去年同期的36.7億元增至47.7億元。該公司的獲利能力仍高度依賴AWS，因為這個雲端部門本季產生51億元的淨利。

對於第2季，亞馬遜預估營收將在1270億至1330億元之間，較Refinitiv分析師預計的1298億元佳，將較去年同期成長5%至10%。

CEO賈西(Andy Jassy)在財報聲明中表示，「我們的廣告業務繼續實現強勁成長，主要歸功於我們持續的機器學習投資，幫助客戶在與我們互動時看到相關訊息，這反過來又為品牌帶來了異常強勁的結果。」

他表示，雖然AWS繼續引導雲端客戶支出更加謹慎，但他相信「未來會有很大的成長」。

賈西於2021年7月接替創始人貝佐斯(Jeff Bezos)掌舵。面對線上購物和雲端計算部門銷售放緩，他一直在積極削減公司成本。亞馬遜將裁員2.7萬人，這是其29年歷史上規模最大的一次裁員。截至第1季末，亞馬遜已裁員約7.6萬人至146萬。

營收 亞馬遜 雲端

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