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Fed下周升息可能喊卡？

編譯湯淑君／綜合報導
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。(路透)
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。(路透)

美國聯準會（Fed）將在5月2日至3日舉行決策會議，儘管目前市場普遍預期這次仍將升息1碼（0.25個百分點），但也有多位經濟學家表示，Fed不無可能意外停下升息腳步，暫且觀望。

財經網站MarketWatch報導，本周初，衍生性金融商品價格顯示，交易員預期Fed下周升息的機率高達90%。

渣打銀行北美總經策略部門主管Steve Englander在致客戶報告上寫道：「我們認為這機率太高了。」

他認為，基於戰略和戰術考量，Fed都有理由在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）決策會後，暫停升息腳步，然後在6月恢復升息，除非日後發布的經濟數據證實經濟減緩趨勢確立，就可不必再升。

戰略理由

Englander認為，Fed大可說，值得等待更多資訊出爐，再作定奪。他說：「值得等到塵埃落定，觀望情勢究竟如何。」

繼一連九次升息後，他認為Fed政策利率如今已升得「夠高」，有暫時觀望的空間。

戰術理由

至於這波升息循環在5月停頓的戰術理由，是阻止市場臆測從「這是最後一次升息」迅速轉向「首次降息日期不遠了」。

Englander指出，5月若暫停升息，可讓Fed進可攻、退可守。他說：「5月停頓後，FOMC仍可在6月升息，並透過經濟預測傳達仍有進一步升息的可能性，若那是政策走向的話。」

第一共和銀再掀銀行動盪

Evercore ISI副董事長Krishna Guha也認為，本周第一共和銀行傳出存款大失血後，銀行動盪再起，後續發展有待觀察，在這種情況下，Fed可能略過5月升息，表示6月再升。

通膨降溫提供暫緩升息空間

波士頓學院經濟學教授Brian Bethune則指出，通膨已降溫得足以讓Fed升息暫時喊卡。他說：「大宗商品價格漲幅已回吐，我不認為那（通膨）還會是個麻煩。若我是FOMC一員，我會投票贊成立刻暫停升息。很可能他們已緊縮過度。」

往好的方面看，Bethune說：「Fed促成軟著陸的或然率。已比三或六個月前大幅升高。」

多數人仍預期5月Fed再升1碼

不過，市場普遍預測Fed將在5月提高利率1碼，並預示6月將停頓；此刻預期5月將暫停升息的機率只有25%。

德意志銀行首席美國經濟學家Matthew Luzzetti說，如果Fed下周暫停升息腳步，會讓市場「嚇一大跳」。

Oxford Economics首席美國經濟學家Ryan Sweet說：「儘管本周有些Fed官員暗示，他們寧可暫停升息，但絕大多數官員顯然仍支持至少再升息一次。」

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