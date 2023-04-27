銀行業穩下來後Fed又再開始縮表 美股會怎麼走？

聯準會（Fed）又開始縮表，對美股不一定是壞事。（路透）

美國聯準會 （Fed）不往金融體系裡放錢，改為把錢抽出來，對股市是個正面訊號，但同時也將是個挑戰。

財經周刊巴隆（Barron's）說，觀察聯準會如何在市場中管控錢的數量，投資人更容易理解發生了什麼事。聯準會想活絡經濟成長的時候，就會一如他在新冠疫情封控時的作為：很有效率地印出更多鈔票，去買國庫券與房貸債券 。

這些債券的銷售者拿到現金，所以產生更多的錢流進金融體系當中。在聯準會大買債券時，債券價格上揚，殖利率 或是利率因而下降。這些動態機制增加了家戶、企業借到錢的能力，進而傾向推升支出。

一旦聯準會收回流動性，或稱為縮表，金融體系裡的現金被吸走，效應就朝前述的相反方向發展。

在3月美國的地區銀行爆出倒閉危機之前，聯準會已經縮表好幾個月，以升息來抵抗通膨。

聯準會資產負債表中的資產，由2022年初的近9兆美元高峰，今年3月減少到8.3兆美元時，被迫中止。當時部分地區銀行的存款被大量提出，遭擠兌的銀行緊急向聯準會貸款，支應存戶提領。這使得聯準會的資產又回升到8.7兆美元。

現在，聯準會又回過頭來執行縮減資產的任務了，估計本周末，Fed的資產會回降到8.6兆美元。理由是，整體而言，銀行體系已穩定下來，不管近日股價崩跌的第一共和銀行，聯準會認為不再需求放出更多的流動性。

巴隆認為，這對經濟是好消息，即便銀行在風暴過後放貸可能減少，但不至於引發金融危機。對股市也是正面的。標普500指數已自3月初銀行相關股票被拋售的低點，反彈了6%。

不過這個受歡迎發展的另一面是，聯準會又要試著減少需求。當然，聯準會可能很快就會暫停調升短期利率，但他仍然在減少固定收益的資產，在債券到期後保留現金在手，而不是再去買更多的債券。

市場希望聯準會今年能降息，因為通膨率已見下降。然而如果真的發展到需要降息的地步，就代表經濟轉弱，威脅到企業獲利。

所以，要小心你許下的希望。銀行問題或許穩下來了，但是後續效應會陸續出現。