上周房貸利率 升至月來新高

最近房價走軟可能有助於購屋族接受更高的房貸利率。雖然上周利率上升，但房貸需求出現反彈。根據抵押貸款 銀行家協會(MBA)經季節調整後指數，上周房貸申請總量較前周增加3.7%。符合資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.43%升至6.55%，為一個多月來最高水平。

波音將增產737MAX和787

波音公司表示，雖然生產問題影響交機，但今年稍後將把737 Max飛機的產量從每月31架增至38架；787夢幻機的產量也將從目前的每月3架提高到5架。波音上季虧損4.4億元，合每股虧損1.27元；去年同期為淨虧損14.4億元或每股虧損2.75元。營收成長28%至179.2億元，高於預期的175.7億元。

目標百貨 推出路邊退貨服務

目標百貨(Target)推出一項新福利，可讓購物者願意光顧其商店：顧客可以在不下車的情況下退貨。路邊退貨服務於上周在該公司全美近2000家門市的大約四分之一開始推動，到夏末將在所有連鎖店推出。該公司希望路邊退貨等便利福利能夠提高客戶忠誠度並推動銷售。

美商銀調查 銀行將收緊信貸

美國商銀公布4月信貸投資人調查顯示，銀行壓力可能僅限於少數銀行，但會導致貸款條件收緊和企業違約率上升。2023年至今高收益債券與政府債務之間的差距在63%的交易日中收緊，創下歷史新高，代表信貸市場在近期的市場動盪中表現良好。

核心資本財訂單跌幅超預期

商務部表示，3月不包括飛機的非國防核心資本財訂單下降0.4%，遠大於之前預估的下滑0.1%；2月數據由前值下跌0.1%下修至下降0.7%，而不是之前報告的下降 0.1%。 繼2月下降0.4%後，3月核心資本財出貨量下降0.4%。核心資本財出貨量用於計算GDP中的設備支出。

Norfolk為出軌提列387億元

鐵路商Norfolk Southern Corp表示，在該公司貨運列車於俄亥俄州東部出軌，溢出超過100萬加侖的有害物質後，該公司第1季為此支出3.87億元。該公司表示這筆費用並未反映投保可能收回的任何金額。而在強勁的定價和強勁的運費需求支持下，上季調整後獲利高於分析師預期。