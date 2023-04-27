史指半數漲幅 皆拜AI股之賜

摩根大通 在最新報告中認為，由ChatGPT和其他大語言模型(LLM)引發的人工智慧(AI)熱潮，推動今年史坦普500指數半數以上的漲幅。分析發現，對這個概念的興趣創造了1.4兆元的市值和今年以來45%的漲幅。

但由拉柯斯布賈斯(Dubravko Lakos-Bujas)領導的摩根大通團隊並不看好這個動向。這些策略師表示，AI股的上漲，加上向防禦股的輪動，導致美股出現1990年代以來上漲期間最小的股票 領先幅度。

拉柯斯布賈斯表示：「向防禦類股的輪動和成長股領先幅度的縮小，通常代表周期的放緩或衰退。這就是摩根大通報告的關鍵。市場目前的熱門程度意味著經濟衰退的風險還遠遠沒有反映在價格中。針對這個問題，市場意見非常分散，Fed會在年底前降息 嗎？這意味著市場會有一種反應。」

他說：「這也意味著如果Fed被迫降息，將會出現經濟衰退，這對股市有何意義？所以現在還沒有明確的發展軌跡。但如果Fed真的降息，那就意味著他們預見更糟糕的經濟狀況，這才促使他們這樣做。」

該報告分析涵蓋微軟、谷歌、亞馬遜、Meta Platforms、輝達和Salesforce。

這些股票都是所謂的「LLM創新」股，其表現優於美股五大股票，即蘋果、特斯拉、波克夏控股、聯合健康和摩根大通，也跑贏史指不含前10名的50大成分股，以及羅素2000指數。

此外，這類AI股貢獻了史指53%的漲幅，那斯達克綜合指數54%的漲幅，以及68%的成長股漲幅。

分析師們表示，史指不含前10名的50大成分股有更大的估值支持，估值明顯比前10大個股要低。並認為醫療健康、公用事業和主要消費品等防禦股有進一步的輪動空間。（財經新聞組）