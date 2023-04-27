資金流入美股 一個月來首見

美國商銀的客戶流量數據顯示，美股 上周出現一個月來首見的資金流入，對沖基金的買入量超過機構和散戶的持續賣出。

包括凱瑞霍爾(Jill Carey Hall)和蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)在內的美國商銀策略師表示，美股在5天內吸引了23億元。在此期間，史坦普500指數幾乎沒有變動。

對沖基金連續第二周搶購股票 ，美國商銀企業客戶的股票回購大幅增加，也推動了對這個資產類別的總體買入。企業內部人士購買股票加速至去年10月以來的最高水平。

在此同時，美股陷入停滯，許多投資 人在本周科技巨頭公布財報和下周Fed政策會議之前抱持觀望態度。

美國商銀的數據顯示，科技股是資金流入最多的股票類別，過去5個交易日資金流入量創下3個月來最大規模。投資人湧向科技股的趨勢仍在延續。

此外，金融股也出現4周來首見資金流入。之前大型銀行公布了穩健的業績，而地區銀行的業績也優於預期。在此同時，投資人從非必需消費品股和工業股中撤出。

美國商銀還強調，上周客戶在賣出交易所交易基金(ETF)的同時買入了個股。

策略師們寫道：「年初至今的累計資金流動顯示，股票流入與ETF流出之差達到創紀錄水平。」（財經新聞組）