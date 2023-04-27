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微軟收購動視暴雪 遭英封殺

財經新聞組／綜合報導
微軟收購動視暴雪在英國遇到障礙。（路透）
微軟收購動視暴雪在英國遇到障礙。（路透）

英國最高競爭監管機構26日採取行動，阻止微軟收購電子遊戲發行商動視暴雪。微軟表示對該決定提出上訴。

英國競爭與市場管理局(CMA)表態反對這筆交易，因為這會引發對新興雲端遊戲市場的競爭擔憂。

CMA表示，微軟可以讓動視暴雪的遊戲獨占其雲端遊戲平台Xbox Game Pass，從而切斷對該領域其他主要玩家的通路。

雲端遊戲讓遊戲玩家由遠距伺服器登入遊戲，就像在Netflix上看電影一樣有效地串流傳輸遊戲。這項技術仍處於起步階段，但微軟正押注它成為主流的遊戲方式。

CMA表示：「微軟在雲端遊戲服務方面處於強勢地位，CMA獲得的證據顯示，微軟將動視的遊戲獨家提供給自己的雲端遊戲服務，有利於其自家利益。」「讓微軟在雲端遊戲市場開始快速成長之際就占有如此強大的地位，可能會破壞對這些商機發展至關重要的創新。」

微軟曾向CMA提出補救措施，以解決其擔憂，包括可規定微軟必須在10年內以何種條件向哪些平台提供哪些遊戲；但監管機構拒絕了這些提議。

CMA指出，「有鑑於補救措施僅適用於一組特定的動視遊戲，這些遊戲只能在一組特定的雲端遊戲服務中進行串流傳輸，前提是它們是在一組特定的線上商店中購買，微軟和雲遊戲服務提供商之間存在很大的分歧和衝突風險，特別是10年內市場可能快速變化。」

微軟於2022年1月宣布以690億元收購動視暴雪，這是歷來電子遊戲業最大的交易之一。

然而，微軟的一些競爭對手對這筆交易提出異議，擔心這可能會讓微軟牢牢控制價值2000億元的遊戲市場。特別令人擔憂的是，微軟可能會關閉某些平台對動視廣受歡迎的《使命召喚》系列作品的通路取得權限。

微軟也試圖向索尼、任天堂、Nvidia和其他公司提供10年協議來減輕這些擔憂，將《使命召喚》導入這些同業的遊戲平台。

微軟 雲端 英國

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