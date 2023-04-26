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第一共和銀可能很快會倒？分析師指出前路3選項

編譯季晶晶／綜合報導
第一共和銀行的前路有繼續堅持、向大銀行或私募股權求援，以及破產管理等有三個選項。（美聯社）
第一共和銀行的前路有繼續堅持、向大銀行或私募股權求援，以及破產管理等有三個選項。（美聯社）

第一共和銀行（First Republic Bank）正為正存而戰。有線電視新聞網（CNN）報導，一些分析師認為，這家銀行很快就要倒了。

研究機構Gordon Haskett分析師比爾森周三表示：「第一共和銀行要 『完蛋了』，情況一天比一天清楚。唯一要回答的問題是，聯邦存款保險公司（FDIC）會在周末之前還是周末期間採取行動，它通常在後者行動。」

第一共和銀周一公布，上季存款總額銳減41%，導致股價創新低，周二暴跌49%之後，周二又再重挫30%，盤中還數度暫停交易。

該銀行正探討戰略選項，證券公司Wedbush Securities股票研究董事總經理奇瓦里尼表示，只剩三個可行選項。

選項一： 繼續堅持

第一共和銀可繼續「做為獨立公司混日子」，等待手上的證券和貸款到期。根據奇瓦里尼，「這會是漫長道路，但他們確實還有一些流動資金可以撐著」。

該銀行執行長羅夫勒周一試圖安撫投資人，它有兩倍於未保險存款的可用流動性（不包括大銀行存進來的300億美元），可以做到這一點。

選項二：向大銀行或私募股權求援

第一共和銀也可以試圖以買入價出售部分貸款和證券，買方獲得該公司優先股權做為交換。這難度很高，因為這些資產的市價現在遠低於買入價，例如，2046年到期債券目前的交易價僅43美分。

大銀行發現自己陷入兩難。如果第一共和銀倒了，FDIC可能希望避免系統性風險，向所有存戶提供保險，這個成本會很高，主要由大銀行負擔，害他們損失數百億美元。這是在上月摩根大通領頭的300億美元存款之外。這些銀行要分析的是現在支付幾十億美元，或以後再支付幾十億美元。

比爾森寫道，買了第一共和銀行股票的投資人寄望，「由美國最大的銀行帶頭的救市方案能為股權持有人留下一點東西」。奇瓦里尼說，私募基金還是有可能突然出現，化險為夷。

選項三：破產管理

根據奇瓦里尼，這對股權持有人和優先股持有人來說是最糟選項，因為在這種情況下，他們的錢會化為烏有。進入接管程序對銀行的客戶、股東、員工，以及更廣泛的金融體系都產生重大影響。

這是矽谷銀行3月10日及Signature銀行3月12日發生的事，兩家銀行都被FDIC接管，再以高額折扣出售其資產。

雖然所有存戶都獲得補償，但股東沒有。美國總統拜登當時明確表示，對保護投資人沒有興趣。

根據彭博資訊報導，FDIC正考慮下調第一共和銀的財務評級，此事可能限制銀行取得聯準會信貸工具，以防範發生進一步的動盪。

RSM US首席經濟學家布魯蘇拉斯指出，在最後發號施令的央行，也就是聯準會，官員可能擔心第一共和銀行的抵押品不足以借款，很快會施壓該銀行有序縮減業務。

目前看來，投資人似乎並不是很擔心銀行業危機蔓延。追蹤較廣泛區域銀行類股的SPDR標普區域銀行ETF周三收紅，上漲0.6%。Western Alliance Bancorp股價持平，PacWest上漲7.5%。

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