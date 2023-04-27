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美第一共和銀 擬售資產

編譯林聰毅／綜合報導
美第一共和銀行擬兜售1000億美元資產。（路透）
美第一共和銀行擬兜售1000億美元資產。（路透）

知情人士透露，股價慘跌仍未見止血的第一共和銀行（First Republic Bank），正考慮出脫500億至1000億美元的長期證券和抵押貸款。這家美國地區銀行存款大外逃所引發的銀行業動盪，已波及到債券市場，如今債市交易員已不再篤定認為聯準會（Fed）會再升息1碼（25個基點）。

彭博資訊引述知情人士報導，出售這些資產將有助於降低第一共和銀行資產與負債的錯配。該行可能向包括美國大型銀行在內的潛在買家提供認股權證或優先股，以鼓勵這些買家以高於市值的價格購入其資產。

知情人士說，第一共和銀行正努力支撐其資產負債表，以免遭到聯邦存款保險公司（FDIC）接管，並為未來可能的增資掃除障礙。這位人士還說，該行在轉型過程中可能需要美國政府協助，促成它與一些大銀行協商以穩定局面，畢竟這項作法的代價要比倒閉小很多。

根據第一共和銀行的最新財報，至3月底止的第1季存款僅剩1045億美元，較去年底的1765億美元大減約720億美元，減幅超過40%，若扣除摩根大通等大銀行存入的300億美元，第一共和銀行實際流失存款超過1000億美元。這項利空25日衝擊該銀行股價崩跌近50%，26日早盤續跌18%。

第一共和銀行股價25日崩跌，拖累區域銀行股再度走低，KBW區域銀行股指數一度重挫4%，觸及今年新低。投資人湧入公債避險，推動美國公債價格飆升，短債殖利率走低，對利率政策敏感的2年期美國公債殖利率大跌逾18個基點。

根據彭博資訊報導，美國利率市場6月交換合約（swap）現在反映的基準利率，只比當前有效聯邦資金利率高出21個基點，這暗示在未來兩次聯準會的利率政策會議中，升息一次的機率約為五分之四。相形之下，本周稍早這個利率市場指標預期，聯準會在5月升息的機率近乎百分之百，6月也有可能再升息。

第一共和銀行存款。（彭博資訊）
第一共和銀行存款。（彭博資訊）

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