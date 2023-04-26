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美國WTI米德蘭原油影響力擴大 將被納入布蘭特即期定價

編譯簡國帆／綜合外電
美國原油基準價格在全球油市的影響力將提高。（路透）
美國原油基準價格在全球油市的影響力將提高。（路透）

國際油價指數出版商標普全球普氏（S&P Global Platts）將把美國西德州中級原油（WTI）的米德蘭原油，納入6月交割的布蘭特原油即期定價評估，德州原油將布蘭特油價這個全球最重要的原油指標中，扮演更關鍵的角色。 

路透報導，全球超過75%的石油交易定價都以布蘭特原油定價，布蘭特即期原油是其中一部分，長期以來都以英國和挪威北海的五種原油為基礎，但這些原油的供應長期以來一直在下降，WTI米德蘭是第一個被納入該定價籃子中的當地以外原油。

過去一年來，從美國最大頁岩盆地運抵歐洲的WTI米德蘭原油數量攀升，取代因西方制裁而被禁止進口的俄羅斯原油。數據供應商Kpler的資料顯示，3月每天有125萬桶的美國WTI米德蘭原油出口到歐洲，比布蘭特即期油價其他五種品級的原油加總還多。

CIBC私人財富美國公司資深能源交易員芭濱說，這對布蘭特油價的影響，將是更容易受到美國基本面因素的牽動，例如釋出戰略儲油和二疊紀盆地的產量。資深交易人士伊姆席洛維奇和查普曼上月也說，這種流動將「提高WTI米德蘭原油對歐洲煉油廠、乃至布蘭特原油基準價格的重要性」。

另一家報價機構Argus副總裁顧德爾更認為，這是兩種關鍵基準油價的某種合併。

顧問業者Energy Aspects的石油分析師海恩斯說，由於交付到歐洲的美國WTI原油數量，可能每個月都有差異，因此布蘭特原油合約的價格波動可能加劇。

WTI米德蘭原油被納入布蘭特原油即期定價，已影響利用這兩種油價價差交易的套利活動，隨著WTI米德蘭原油被納入布蘭特原油即期定價的時間逼近，兩者的價差已經持續縮小，分析師預期這個趨勢將會持續，但也因為市場不確定此舉會對需求和價格造成的影響，避險活動也升溫。

油價 石油 德州

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