銀行擔憂再起 道指跌344點

在First Republic Bank的財報重新引發對整體銀行業的擔憂後，美股收盤大跌。

道瓊工業平均指數 下跌344.57點或1.02%收3萬3530.83點。史坦普500指數下跌65.41點或1.58%至4071.63點。那納斯達克綜合指數下跌238.05點或1.98%收1萬1799.16點。

地區銀行First Republic Bank在公布業績後暴跌49.37%，該行24日晚間表示，第1季存款減少40%至1045億元，但之後已趨於穩定。First Republic還將削減開支，包括在第2季將員工人數削減20%至25%。《彭博》報導，該行正試圖出售最多1000億元的貸款 和證券，以重組其資產負債表。

投資人越來越擔心它可能面臨與矽谷銀行 和Signature Bank相同的命運。今年至今First Republic下跌超過93%。

SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE)和SPDR S&P Bank ETF (KBE)的跌幅分別超過4%和3%，因為金融股打壓了市場。Western Alliance Bancorp和PacWest分別下跌5.58%和8.92%，嘉信理財下跌3.93%。

交易員還對UPS令人失望的財報感到擔憂，在該公司未達到預期且管理層表示銷售量應該會繼續處於壓力下後，UPS下跌9.99%。另一方面，百事可樂因優於預期的財報數據而上漲2.27%。