我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德軟體巨頭SAP落腳金山 看中強大人才庫 有望增500工作

家居零售巨頭BBB破產 折扣券3天內到期 引發搶購潮

財經簡訊

財經新聞組／整理

百事財報佳 調升全年財測

百事公司調高全年財測，因為上季獲利和營收超出預期。截至3月25日當季淨利為19.3億元，合每股1.4元，上年同期為42.6億元和每股3.06元；不包括一次性項目，每股獲利1.5元。淨銷售額成長10.2%至178.5億元。預計2023年全年有機營收成長從6%增至8%，核心每股獲利從8%升至9%。

通用汽車上季業績超過預期

通用汽車第1季獲利和營收都超過華爾街預期，並上修2023年的關鍵業績財測。調整後每股獲利2.21元，高於預期的1.73元；營收399.9億元，高於預期的389.6億元。全年調整後獲利預期從之前的105至125億元，合每股6至7元，上修至110至130億元，合每股6.35至7.35元。

漲價無礙 麥當勞同店銷售增

麥當勞上季獲利和營收超出分析師預期，因為美國消費者繼續購買大麥克和奶昔。淨利為18億元，合每股2.45元，高於去年同期的11億元或每股1.48元；扣除1.8億元的重組費用和其他項目，每股獲利2.63元。淨銷售額成長4%至59億元。不受漲價影響，同店銷售額成長12.6%。

旅遊需求強 捷藍估本季獲利

捷藍航空今年前3個月虧損1.11億元，合每股虧損34分，優於分析師預期的每股虧損38分。但由於強勁的旅遊需求，與其他航空同業一樣預測第2季實現獲利。估計本季每股獲利在35至45分間，高於分析師的預期；營收成長4.5%至8.5%，運力較2022年增加4.5%至7.5%。

漲價有用 康寧獲利超過預期

特種玻璃製造商康寧公司第1季獲利超過預期，原因是價格上漲足以彌補原材料成本上漲和需求放緩帶來的影響。該公司的大猩猩玻璃用於蘋果公司和三星電子等公司的智慧手機。今年前3個月核心毛利率環比成長160個基點至35.2%，有助康寧調整後每股獲利41分，高於預期的39分。

需求推升哈里伯頓獲利超標

油田公司哈里伯頓公司(Halliburton Co)第1季獲利超過華爾街預期，因為緊俏的服務和設備市場幫助推動需求並提高了價格。北美業務營收成長44%至28億元，而國際營收成長23%至29億元。營業獲利率為 17.2%，大增530個基點。自由現金流(FCF)為負1.05億元，低於分析師預期。

營收 分析師 華爾街

上一則

特斯拉開放中國充電網 比亞迪、蔚來、理想都可充

下一則

現代聯合SK On 在美設電池廠

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
LG新能源之外 通用汽車也計畫和三星SDI在美蓋電池廠

LG新能源之外 通用汽車也計畫和三星SDI在美蓋電池廠
財經簡訊

財經簡訊
財報季開局佳 華爾街仍憂慮

財報季開局佳 華爾街仍憂慮

熱門新聞

第一共和銀行上月存款出逃超過1000億美元，計畫裁員25%以減支。（路透）

千億存款出逃 第一共和銀行股價盤後重挫20% 將裁員25%

2023-04-24 20:58
輝達股價今年來已大漲90%，是標普500指數中漲勢最凌厲的個股。（路透）

漲勢最剽悍 輝達今年猛飆90% 華爾街沒人敢建議賣出

2023-04-18 23:04
億萬富豪馬斯克（前）因特斯拉股價周四下跌近10%，財富蒸發126億美元。(歐新社)

馬斯克的一天：130億財富蒸發、星艦爆炸、推特難賺

2023-04-20 20:56
安永宣布將在美國裁員3,000人，受影響最深的是諮詢業務部門。（路透）

EY美國裁員 狠砍3000人 這個部門最慘

2023-04-17 19:53
巴隆周刊報導，蘋果若真想分食汽車工業3兆美元銷售大餅，有一條捷徑可走：買下美國汽車零組件製造商偉世通（Visteon）。圖／路透

蘋果進軍車市還缺什麼？巴隆：只差買下這家公司

2023-04-22 15:40
OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）投資核融合新創公司Helion Energy。（路透）

不是AI…科技億萬富豪押注1技術 成功可能賺上1000倍

2023-04-23 23:02

超人氣

更多 >
4月29日起 中國入境再放寬…登機不再查新冠檢測證明

4月29日起 中國入境再放寬…登機不再查新冠檢測證明
台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣
常吃這兩種肉 腸道難健康

常吃這兩種肉 腸道難健康
明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？

明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？
要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院

要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院