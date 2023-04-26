百事財報佳 調升全年財測

百事公司調高全年財測，因為上季獲利和營收 超出預期。截至3月25日當季淨利為19.3億元，合每股1.4元，上年同期為42.6億元和每股3.06元；不包括一次性項目，每股獲利1.5元。淨銷售額成長10.2%至178.5億元。預計2023年全年有機營收成長從6%增至8%，核心每股獲利從8%升至9%。

通用汽車上季業績超過預期

通用汽車第1季獲利和營收都超過華爾街 預期，並上修2023年的關鍵業績財測。調整後每股獲利2.21元，高於預期的1.73元；營收399.9億元，高於預期的389.6億元。全年調整後獲利預期從之前的105至125億元，合每股6至7元，上修至110至130億元，合每股6.35至7.35元。

漲價無礙 麥當勞同店銷售增

麥當勞上季獲利和營收超出分析師 預期，因為美國消費者繼續購買大麥克和奶昔。淨利為18億元，合每股2.45元，高於去年同期的11億元或每股1.48元；扣除1.8億元的重組費用和其他項目，每股獲利2.63元。淨銷售額成長4%至59億元。不受漲價影響，同店銷售額成長12.6%。

旅遊需求強 捷藍估本季獲利

捷藍航空今年前3個月虧損1.11億元，合每股虧損34分，優於分析師預期的每股虧損38分。但由於強勁的旅遊需求，與其他航空同業一樣預測第2季實現獲利。估計本季每股獲利在35至45分間，高於分析師的預期；營收成長4.5%至8.5%，運力較2022年增加4.5%至7.5%。

漲價有用 康寧獲利超過預期

特種玻璃製造商康寧公司第1季獲利超過預期，原因是價格上漲足以彌補原材料成本上漲和需求放緩帶來的影響。該公司的大猩猩玻璃用於蘋果公司和三星電子等公司的智慧手機。今年前3個月核心毛利率環比成長160個基點至35.2%，有助康寧調整後每股獲利41分，高於預期的39分。

需求推升哈里伯頓獲利超標

油田公司哈里伯頓公司(Halliburton Co)第1季獲利超過華爾街預期，因為緊俏的服務和設備市場幫助推動需求並提高了價格。北美業務營收成長44%至28億元，而國際營收成長23%至29億元。營業獲利率為 17.2%，大增530個基點。自由現金流(FCF)為負1.05億元，低於分析師預期。