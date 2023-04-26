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放空最多個股 Coinbase在列

財經新聞組／綜合報導

本月至今，華爾街被放空最多的5支股票，包括一家線上寵物食品零售商、一家網路廣播公司、一家針對銀髮族的健康技術提供商、一家加密貨幣交易所和一家電動車製造商。

放空是投資人推測股票價格將下跌的過程。具體執行方式是借入一定數量的股票，以高價賣出，再以低價回購，賺取其間差價，然後歸還借出的股票。這種方法只有在股價下跌時才能為投資人帶來利潤，否則，投資人將被迫以更高的價格買進股票，從而蒙受損失；這被稱為軋空。

當一家公司的放空比率、或借入股票數量超過其流通股20%以上時，就被視為高度賣空。

本月美股被放空最多的5支股票分別為：

1. Chewy。這是一家專門從事寵物產品的電商公司。目前其空頭部位為2260萬股，流通股為6388萬股，放空比率為35.41%，在大型股公司中最高。該股今年以來下跌12%，較2021年2月創下的歷史高點下跌約70%。

2. Sirius XM。這是一家提供音樂、體育、娛樂、喜劇、新聞、交通和天氣頻道以及播客等訂閱娛樂服務的音頻娛樂公司。空頭部位有1億6390萬股，而流通股為6億4380萬股，放空比率為24.8%。該股今年來下跌35%。

3. AGL Energy Ltd。該公司透過初級保健醫生為老年人提供醫療保健服務。空頭部位有3720萬股，而流通股為1億2360萬股，放空比率為22.9%。該股今年來上漲52%。

4. Coinbase。它是美國交易量最大的加密貨幣交易平台。空頭部位為3690萬股，而流通股為1億6465萬股，放空比率為22.4%。該股今年至今上漲50.5%，但較2021年4月IPO價格下跌85%。

5. Lucid Group。該公司是總部位於加州的電動車製造商。空頭部位為1億3998萬股，而流通股為7億763萬股，放空比率為19.8%。今年至今股價持平，但較2021年11月的歷史高點下跌87%。

股票 投資 電動車

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