我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德軟體巨頭SAP落腳金山 看中強大人才庫 有望增500工作

家居零售巨頭BBB破產 折扣券3天內到期 引發搶購潮

雲端優於預期 微軟大力投資AI

財經新聞組／綜合報導

軟體業者微軟第3財季業績超出分析師預期，微軟股價在25日盤後交易大漲。

該公司截至3月31日當季每股獲利2.45元，高於Refinitiv分析師預期的每股2.23元；營收528.6億元，高於Refinitiv分析師預期的510.2億元。

根據財報數據，上季總營收同比成長7%；淨利為183億元，成長9%。

在微軟備受關注的Azure雲端計算業務中，排除匯率波動的影響，營收成長31%，符合預期。Azure和Office生產力軟體等商業雲端產品的銷售額成長了22%，達到285億元。

財務長胡德(Amy Hood)表示，Azure的需求受到續約的推動，與上季相比有所改善，微軟有效地說服客戶在重新簽署合約時加入新產品。她說，包括安全軟體和Teams會議軟體。

雖然在經歷5年強勁的成長之後，總銷售額增幅已放緩至個位數，但微軟的Azure和Office 365雲端產品繼續吸引客戶，但許多人在經濟不穩的情況下縮減了支出。為了度過全面的經濟放緩，微軟今年解雇了1萬名員工，其中包括Azure和安全軟體等關鍵業務。

微軟最近一季的最大動作來自人工智慧(AI)領域，目前吸引一些客戶使用Azure，但更多是看好未來的功能。該公司利用其與OpenAI的投資和合作夥伴關係，推出嵌入AI聊天的Bing搜索的大修版本，尋求對市場領導者谷歌發起真正的挑戰。

胡德說，AI產品最近才推出，尚未對銷售額產生太大影響，但該公司在使用和客戶需求方面看到非常有希望的前景。

她說，雖然整個PC市場都在下滑，但微軟個人計算部門的部分業務、包括用於商用PC、電子遊戲和廣告的Windows表現優於預期。該部門銷售額為133億元，較上年同期下降9%，但高於分析師平均預期的122億元。

微軟 分析師 AI

上一則

廣告疲弱 Alphabet回購700億股票

下一則

放空最多個股 Coinbase在列

延伸閱讀

德儀營收展望悲觀 執行長：多數市場晶片需求低迷

德儀營收展望悲觀 執行長：多數市場晶片需求低迷
美股創一個多月來最大跌幅 銀行股哀鴻遍野

美股創一個多月來最大跌幅 銀行股哀鴻遍野
歐盟數位法發威 指名19家「非常大平台」受監管

歐盟數位法發威 指名19家「非常大平台」受監管
元宇宙退燒…查克柏格改瘋AI？分析師調侃：臉書又要改名「MetAI」

元宇宙退燒…查克柏格改瘋AI？分析師調侃：臉書又要改名「MetAI」

熱門新聞

第一共和銀行上月存款出逃超過1000億美元，計畫裁員25%以減支。（路透）

千億存款出逃 第一共和銀行股價盤後重挫20% 將裁員25%

2023-04-24 20:58
輝達股價今年來已大漲90%，是標普500指數中漲勢最凌厲的個股。（路透）

漲勢最剽悍 輝達今年猛飆90% 華爾街沒人敢建議賣出

2023-04-18 23:04
億萬富豪馬斯克（前）因特斯拉股價周四下跌近10%，財富蒸發126億美元。(歐新社)

馬斯克的一天：130億財富蒸發、星艦爆炸、推特難賺

2023-04-20 20:56
安永宣布將在美國裁員3,000人，受影響最深的是諮詢業務部門。（路透）

EY美國裁員 狠砍3000人 這個部門最慘

2023-04-17 19:53
巴隆周刊報導，蘋果若真想分食汽車工業3兆美元銷售大餅，有一條捷徑可走：買下美國汽車零組件製造商偉世通（Visteon）。圖／路透

蘋果進軍車市還缺什麼？巴隆：只差買下這家公司

2023-04-22 15:40
OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）投資核融合新創公司Helion Energy。（路透）

不是AI…科技億萬富豪押注1技術 成功可能賺上1000倍

2023-04-23 23:02

超人氣

更多 >
4月29日起 中國入境再放寬…登機不再查新冠檢測證明

4月29日起 中國入境再放寬…登機不再查新冠檢測證明
台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣
常吃這兩種肉 腸道難健康

常吃這兩種肉 腸道難健康
明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？

明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？
要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院

要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院