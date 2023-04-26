雲端優於預期 微軟大力投資AI

軟體業者微軟 第3財季業績超出分析師 預期，微軟股價在25日盤後交易大漲。

該公司截至3月31日當季每股獲利2.45元，高於Refinitiv分析師預期的每股2.23元；營收528.6億元，高於Refinitiv分析師預期的510.2億元。

根據財報數據，上季總營收同比成長7%；淨利為183億元，成長9%。

在微軟備受關注的Azure雲端計算業務中，排除匯率波動的影響，營收成長31%，符合預期。Azure和Office生產力軟體等商業雲端產品的銷售額成長了22%，達到285億元。

財務長胡德(Amy Hood)表示，Azure的需求受到續約的推動，與上季相比有所改善，微軟有效地說服客戶在重新簽署合約時加入新產品。她說，包括安全軟體和Teams會議軟體。

雖然在經歷5年強勁的成長之後，總銷售額增幅已放緩至個位數，但微軟的Azure和Office 365雲端產品繼續吸引客戶，但許多人在經濟不穩的情況下縮減了支出。為了度過全面的經濟放緩，微軟今年解雇了1萬名員工，其中包括Azure和安全軟體等關鍵業務。

微軟最近一季的最大動作來自人工智慧(AI )領域，目前吸引一些客戶使用Azure，但更多是看好未來的功能。該公司利用其與OpenAI的投資和合作夥伴關係，推出嵌入AI聊天的Bing搜索的大修版本，尋求對市場領導者谷歌發起真正的挑戰。

胡德說，AI產品最近才推出，尚未對銷售額產生太大影響，但該公司在使用和客戶需求方面看到非常有希望的前景。

她說，雖然整個PC市場都在下滑，但微軟個人計算部門的部分業務、包括用於商用PC、電子遊戲和廣告的Windows表現優於預期。該部門銷售額為133億元，較上年同期下降9%，但高於分析師平均預期的122億元。