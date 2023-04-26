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廣告疲弱 Alphabet回購700億股票

財經新聞組／綜合報導
谷歌母公司Alphabet宣布回購700億元股票。（路透）
谷歌母公司Alphabet宣布回購700億元股票。（路透）

谷歌母公司Alphabet第1季營收超出分析師預期；該公司董事會還批准700億元的股票回購。

Alphabet上季調整後獲利1.17元，高於Refinitiv分析師估計的每股1.07元；營收697.9億元，也優於Refinitiv估計的689億元，淨利從一年前的164.4億元降至150.5億元。

YouTube廣告收入66.9億元，略高於StreetAccount估計的66億元；谷歌雲端營收74.5億元，未達StreetAccount估計的74.9億元；流量獲取成本(TAC)為117.2億元，高於StreetAccount估計的117.8 億元。

根據財報，Alphabet的營收較上年同期的680億元增加3%。在經歷近20年的持續快速擴張之後，該公司陷入連續多季的低個位數營收成長。自去年以來，由於對經濟衰退的擔憂加劇，廣告商一直在削減線上行銷預算，對谷歌、Facebook和其他科技業者造成嚴重影響。

總體廣告營收超出分析師預期，但較上年下降至545.5億元。YouTube的廣告收入與分析師預期一致，但也較一年前下降。谷歌的搜索和其他收入為403.6億元，略高於一年前的396.2億元。

為了應對最近的疲軟，該公司不得不進行公司史上最極端的裁員，包括解雇1.2萬名員工，約占1月底員工總數的6%。財務長波拉特(Ruth Porat)本月宣布展開削減房地產、員工服務和設備等的「多年」方案。

谷歌與亞馬遜和微軟競爭的雲端計算業務終於產生獲利。繼一年前虧損7.06億元之後，該部門本季營收為1.91億元。

除了廣告支出整體回落，YouTube在短影音方面還面臨來自TikTok的激烈競爭；CEO皮查(Sundar Pichai)在與投資人的電話會議上表示，YouTube短影音現在每天有500億次瀏覽量。

其他部門營收為2.88億元，包括谷歌的生命科學部門Verily和自駕車公司Waymo，較一年前的4.4億元大幅下降。

營收 谷歌 分析師

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