美中小型銀行存款流失將使放款萎縮 抑制經濟成長

矽谷銀行（SVB）與Signature銀行相繼倒閉後，使其他小型及區域性銀行的存戶開始思考，是否應該把未投保的存款轉到大型銀行。中小型銀行存款若流失，導致放款萎縮，將對經濟造成衝擊。 （路透）

美國3月銀行倒閉事件的恐慌階段可能即將結束，而新的問題在於中小型銀行存款流失，導致放款萎縮，將對經濟造成衝擊；至於有多嚴重，可能需要好幾個月才有明朗的結果。

矽谷銀行（SVB）與Signature銀行相繼倒閉，使其他小型及區域性銀行的存戶思考，自己是否應該把未投保的存款轉到大型銀行。從上周一些區域性銀行公布的第1季財報顯示，由於政府迅速因應，存款流失高峰期已經過去。但中小型銀行的存款仍繼續流失，因為一些長期存戶將資金移往報酬率較高的貨幣市場基金。

銀行資金成本提高，將壓縮獲利。高盛 集團經濟學者估計，銀行獲利每減少10%，放款額將減少2%。如果銀行將Fed的升息 幅度反映到存款利率上，可能使美國銀行業放款總額減少3%~6%，如此將使今年的國內生產毛額（GDP）成長率萎縮0.3~0.5個百分點。

高盛預期，這次緊縮周期的存款利率將比上一周期要高，因為聯準會（Fed）快速升息，已使一些原本不大在意利率的存戶注意到一些殖利率 較高的替代品；而且銀行App日益普及，使存戶在銀行間移動資金的成本下降。

以往經驗顯示，存款利率通常在Fed停止升息之後兩、三季時達到頂峰，這表示今年內存款利率將持續上升。中小型銀行無利提高存款利率，將導致存款流失，可能必須增資；但由於這些銀行的股價下跌，很難吸引新資金入股。

經濟學者表示，許多中小型銀行的放款／存款比率接近80%，而大型銀行為60%。數以百計的小型銀行則可能因為存款流失而被迫減少放款，尤其是對中小企業的放款。

高盛數據顯示，員工數少於100人的企業所取得的貸款，有70的是來自資產額小於2,500億美元的中型銀行，另外30%來自資產額不到100億美元的小銀行。