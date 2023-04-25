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元宇宙退燒…查克柏格改瘋AI？分析師調侃：臉書又要改名「MetAI」

編譯陳苓／綜合外電
臉書創辦人查克柏格。（路透）
臉書創辦人查克柏格。（路透）

臉書創辦人查克柏格18個月前重押元宇宙（metaverse），不惜將公司名稱改為「Meta」。如今元宇宙退燒，有華爾街研究機構調侃說，現在查克柏格似乎癡迷於人工智慧（AI），說不定會再次更名為「MetAI」。

Business Insider報導，Meta技術長博斯沃思（Andrew Bosworth）本月稍早表示，如今查克柏格和其他高層將大多數時間都花在AI上。查克柏格進軍元宇宙失利，博斯沃思是此舉的主要夥伴，一些分析師對他的發言感到不安。

Bernstein分析師在研究報告中打趣道：「當心查克柏格對AI相關事物的嶄新熱愛，看來效率之年即將結束，現在有可能改名為MetAI。」Meta的公關部門未對置評要求做出回應。

如果查克柏格想在AI領域追上開發出ChatGPT的OpenAI、或是微軟和Google，需要砸下重金。臉書近來大買輝達（Nvidia）晶片，此種半導體每組要價1萬美元。

AI業界主管馬斯塔克上周五（21日）在推特披露，MetaAI研究集團過去五個月使用了2,048組A100輝達晶片，以訓練新的語言模型。

Meta將在26日公布財報，華爾街會密切關注該公司的支出和投資計畫。Meta先前大砍近四分之一員工，以節省成本。

AI 查克柏格 元宇宙

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