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財經簡訊

財經新聞組／整理

可口可樂上季業績超越預期

受售價調漲和飲料需求增加的推動，可口可樂上季獲利和營收都超出分析師的預期。歸屬於股東的淨利為31.1億元，合每股72分，高於去年同期的27.8億元和每股64分。不計項目，每股獲利68分。淨銷售額成長5%至109.8億元。剔除收購和資產分拆影響的有機營收成長12%。

Cboe推出VX1D波動率指數

芝加哥商品交易所(Cboe) Global Markets 24日推出一個全新的波動率指數，衡量美股在某一天的預期波動，以迎合投資人對短期期權交易日益高漲的興趣。Cboe 1日波動率指數(VX1D)將採用史坦普500指數期權的價格衡量該指數在任何特定日期內的預期波動率，到期日為1天至0天。

迪士尼展開第二波大幅裁員

迪士尼展開第二波更大規模的裁員浪潮。在最近一輪裁員完成後，最近幾周裁員總數達到4000人。今年稍早時迪士尼表示將裁員7000人，以大規模重組，削減55億元的成本。第二輪裁員將於27日完成，影響遍及各個部門。預計將在夏季開始前展開第三波裁員，以達到7000人目標。

傳蘋果VR設備相容iPad軟體

根據《彭博》報導，蘋果公司的虛擬實境(VR)頭戴設備將可操作數十萬個iPad應用程式，並採用包羅萬象的方法來展現功能。這款頭戴設備將可操作蘋果大部分旗艦iPad應用程式，包括Books、Camera、FaceTime、Maps和Messages。還有數十萬個第三方iPad應用程式將可相容。

Foghorn暫停癌症藥物試驗

藥物開發商Foghorn Therapeutics Inc表示，出於安全考慮，它已暫停參與該公司針對一種罕見癌症實驗藥物的早期研究。該公司表示，美國食品和藥物管理局(FDA)也已在美國部分擱置該研究，同時允許目前登記並接受治療的患者繼續服用藥物FHD-609。

杜邦提高SEC規範減排目標

化學品製造商杜邦將2030年展望1和展望2溫室氣體(GHG)減排目標提高至50%，並設定全新的2030年展望3溫室氣體減排目標，即以2020年基準年減排25%。SEC去年公布規則草案，企業須披露自有直接間接溫室氣體排放量，即展望1和展望2排放量；應商和合作夥伴產生的溫室氣體稱為展望3排放量。

裁員 指數 迪士尼

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