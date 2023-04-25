暫時趨於平穩 波動轉眼將至

自3月銀行業出現動盪之後至今，美股 近日一直出奇地平靜。但瑞銀警告，在銀行業動盪和美股財報季的交互影響下，信貸緊縮和財報獲利下滑可能會讓美股再度陷入波動。

美股「恐慌指數」(VIX)指數跌至2022年1月以來最低水平，代表在矽谷銀行 倒閉引起的銀行業危機暫時緩和後，市場情緒進入一段相對平靜的時期。

瑞銀認為，這是因為在銀行業大幅波動之後，投資人越來越相信Fed將很快結束升息 行動，以應對混亂局面。

隨著一年多來Fed的持續升息，使得美股吸引力被削弱，因為升息使得債券和現金等其他資產的回報率更高，同時也提高了企業的償債負擔。此外，升息還增加了房貸、車貸、信用卡和其他形式借貸的成本，抑制了消費者和企業的需求，並拖累了企業的銷售和獲利。

根據芝商所(CME)的Fedwatch工具，目前有超過70%的交易員預計Fed將在6月會議或之前停止升息，並預計今年Fed的指標利率將在5.25%左右見頂。如果果真如此，對於承受Fed升息之苦一年多的美股來說，將是一大喜訊。

但瑞銀表示，這種相對共識可能很快就會被信貸緊縮打破。

瑞銀投資長海菲勒(Mark Haefele)領導的團隊在研報中寫道，「在金融環境收緊、企業獲利下降和估值相對較高的背景下，美股的前景備受挑戰。」

他們警告，隨著銀行信貸收緊，可能會導致企業支出和投資水平下降，從而打壓股市估值。

海菲勒在報告中寫道：「雖然自矽谷銀行倒閉以來，市場對聯邦基金終端利率的預期已經下降了70個基點，但銀行業危機和信貸收緊不足以讓終端利率下修。我們預計信貸環境將繼續收緊，對經濟成長產生負面影響。」（財經新聞組）