科技財報前夕 那指收盤下跌

那斯達克綜合指數 下跌，投資 人等待大型科技股本周發布的一系列企業財報和最新經濟數據。

那指下跌35.25點或0.29%收1萬2037.2點。道瓊工業平均指數上漲66.44點或0.2%收3萬3875.4點。史坦普500指數上漲3.52點或0.09%至4137.04點。

華爾街 期待本周大型科技股的財報，這將是財報季的中點。Alphabet、微軟、亞馬遜和Meta是即將公布第1季業績的知名公司。

根據FactSet的數據，在截至24日上午公布上季業績的史指成份股中，約有76%的獲利超出分析師預期。 然而，據Refinitiv估計，史指成份股第1季獲利將總體下降5.2%。

投資人也在密切關注最新的經濟數據，這些數據將有助於深入了解通膨是否正在降溫，以及Fed是否會在5月初的下次會議上宣布再次升息。第1季GDP數據和4月消費者信心數據都將在本周稍後發布。

摩根史坦利首席美股策略師威爾森(Mike Wilson)表示，本財報季至今表現良好，與過去幾季相比，交易更符合基本面。

但他警告，這種動態可能正在改變，「這與過去幾季不同，這是對下半年EPS復甦預期的重新設定。」他在最近給客戶的報告中表示，「即使出現更嚴重的經濟放緩，Fed似乎也決心與通膨作鬥爭。」