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賽百味上季銷售兩位數成長

財經新聞組／綜合報導

潛艇堡連鎖店賽百味(Subway)第1季同店銷售額實現兩位數成長，顯示隨著公司尋求自我銷售同時，在轉虧為盈方面的努力也略見成效。

賽百味2月確認已聘請摩根大通為其潛在出售提供建議。 《華爾街日報》報導，這家餐飲公司正在尋求至少100億元的估值，拍賣即將進入第二輪。賽百味CEO奇德西(John Chidsey)表示，預計交易將在5月底或6月初完成。

公司業績的改善可能有助於實現這個估值。賽百味表示，第1季的客流量有所增加，雖然價格上漲和頭去年omicron變種病毒爆發時比較，也可能是客流量增加的主因。

全球賽百味同店銷售額成長12.1%，數位銷售額成長11.4%。北美同店銷售額成長11.7%，數位銷售額飆升21.2%。

該公司不需要披露其財務業績，因為它是私營企業。然而，賽百味最近定期分享銷售數字，因為它正在規畫轉型。

在奇德西領導下，賽百味的戰略包括全面改革菜單、更新技術和行動軟體以及提高加盟商商的獲利能力。據《Restaurant Business Online》報導，奇德西還負責說服創始人的家人考慮出售。

賽百味聯合創始人巴克(Peter Buck)於2021年11月去世，巴克基金會今年稍早時宣布，他將50%的所有權留給該組織。6年前去世的聯合創始人迪盧卡(Fred DeLuca)的家族擁有公司另一半股權。

賽百味捲土重來的部分目標是嘗試將其加盟商從單店經營者轉移到多重經營者。4月17日，賽百味宣布已將230家門市轉讓給5家多重加盟商經營。

賽百味在100多個國家和地區擁有3.7萬多個營業據點，大部分都在美國，但過去10年中已大幅縮減。其廣受歡迎的5元12吋潛艇堡和積極的展店，給加盟商的獲利造成壓力。

變種病毒 華爾街 摩根大通

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