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弱者退場 零售市占重洗牌

財經新聞組／綜合報導
Bed Bath & Beyond宣告破產，市占率將由各大零售同業瓜分。（路透）
Bed Bath & Beyond宣告破產，市占率將由各大零售同業瓜分。（路透）

Bed Bath & Beyond 23日申請破產保護；它可能不會是未來幾年唯一一家宣布破產的大牌零售企業。

瑞銀(UBS)的最新研究凸顯了與零售店經營相關的成本問題，例如頂級購物中心的租賃和員工時薪。

瑞銀零售業分析師拉瑟(Michael Lasser)估計，2027年現有的94萬家零售店面將關閉5萬家，不包括加油站和食品服務站。

他表示，「雖然過去幾年店面關閉潮暫歇，但這項趨勢將大大加速。」

根據他的研究，門市關閉最多的零售業包括服裝配飾和消費電子產品業，估計可達2.3萬家。

拉瑟點出即將關閉門市的幾個關鍵驅動因素：消費支出放緩、信貸可得性減少、電子商務購物的滲透率不斷上升、經營零售店面的成本更高。

10年前曾經占主導地位的零售連鎖店Sports Authority、Circuit City和Linens N' Things紛紛倒閉，最近的Sears和Kmart也步上它們的後塵；線上購物時代繼續給零售商實體店面帶來太多壓力。

與此同時，拉瑟將門市關閉浪潮視為一個「值得投資」的主題。

隨著Bed Bath & Beyond等弱勢的零售連鎖店從市場上消失，市占率將進一步轉移到大型企業手中。

拉瑟估算，如果未來5年內有5萬家店面關閉，並且每家店面的平均銷售額為570萬元，那麼這2850億元零售額將轉化為各大企業「虎視眈眈」的目標。假設其中有26%是網購，代表沃爾瑪、家得寶和好市多等大型連鎖店的銷售額有可能增加2100億元。

零售專家兼J Rogers Kniffen WorldWide CEO尼芬(Jan Kniffen)指出：「資本充足、效率高、市占率偏高的零售商會受惠。」「像是Bed Bath & Beyond這種資本不足的零售商都會陷入困境，失去影響力。」

Bed Bath & Beyond的破產將導致360家同名品牌商店和120家buybuy BABY商店關閉。

破產 零售商 零售業

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