美企業高管大買自家股

美國上市公司內部人士在3月發生銀行倒閉事件後，積極購買自家公司的股票 ，等於是對今年美股回升投下信任票。

華爾街日報（WSJ）報導，內部交易和數據分析提供商「華盛頓服務」（Washington Service）的資料顯示，今年3月全美600家上市公司、超過1千位的主管與董事買進自家股票，是去年5月來最多的一次；內部人買／賣自家股票的比率也是去年9月來之最。

金融業內部人買進自家股票的人數最多，超過總人數的一半，因為主管們相信，自家股票經歷過銀行倒閉事件後將會回升。例如嘉信集團（Charles Schwab）執行長貝廷格3月中約買進300萬美元的自家股票。內部人買盤集中在地區性銀行，包括加州 的西太平洋銀行，及俄亥俄州 的五三銀行。美國銀行股最近已經走穩，但仍未收復之前的跌幅。

一些消費類股的內部人也選擇性買進自家公司股票。例如達美樂披薩執行長維納（Russell Weiner）於3月買進約100萬美元自家股票，是他從2015年來首次以內部人身分買進自家股票。

4月以來內部人的交易轉趨清淡，因為財報季來臨，多數內部人此時都會自我約束。