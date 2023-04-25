特斯拉 調高資本支出

特斯拉向監管機關申報的季度文件顯示，今年資本支出預估比1月的預估值調高10億美元。（路透）

電動車大廠特斯拉 （Tesla）向監管機關申報的季度文件顯示，今年資本支出預估介於70億~90億美元，比1月的預估值調高10億美元。特斯拉同時預測，2024和2025年的資本支出一樣為70億~90億美元。

彭博資訊報導，過去九個月來，特斯拉曾多次調高資本支出預測；去年7月，特斯拉預測2022~2024年的資本支出，都介於60億~80億美元，到今年1月時，對今年的預測還維持在60億~80億美元，但是到了4月調高成70億~90億美元。

不過近來特斯拉不斷降價，上季財報也如實反映出降價對利潤 的衝擊。但馬斯克 仍堅持，不惜犧牲獲利以換取銷售。他上周在法說會上表示，特斯拉有實力以「零利潤」賣車，然後靠自駕軟體來賺得龐大利潤。馬斯克推動電動車全自駕的雄心已落後多年，如今，他倒是毫不含糊地表示，願意賭上利潤來實現這個目標。

馬斯克說：「我們是目前唯一一家技術上能以零獲利賣車，然後未來透過自駕來取得極大經濟效益的公司。」 他說：「我不確定你們中有多少人能夠理解我剛才所說的深義，但確實是意義重大。」

另外，路透引述知情人士報導，特斯拉今年已開始在上海生產專供外銷加拿大的Model Y ，這將是特斯拉首度向北美外銷大陸製造的電動車。