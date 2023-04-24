科技財報周登場 這三件事比公布獲利更重要

本周微軟、亞馬遜等科技大咖將公布上季財報，這些公司所提供的指引及AI發展策略，可能牽動美股後市。（美聯社）

微軟 、Google母公司Alphabet、亞馬遜 和臉書母公司Meta Platforms本周二（25日）起將陸續公布上季財報，投資 人的注意力將從銀行財報轉向這些科技大廠。分析師認為，上季業績表現固然重要，但投資人更關注這些企業所釋出的指引、發展人工智慧的計畫，以及是否會繼續裁員的跡象。

科技業在本周發布的財報，對美國股市的短中期走勢至為重要。因為在銀行業動盪、美國聯準會（Fed）穩定物價計畫的不確定性，以及經濟衰退疑慮等多重利空襲擊下，史坦普500指數第1季依舊上漲，主要便是由這些少數大型科技股所帶動。

Meta Platforms、輝達、微軟和Alphabet等公司股價在今年初飆升，上月歐美銀行業動盪，大型科技公司成為投資人的避風港，更加助長這個趨勢。以科技股為主的那斯達克指數今年漲逾15%。

但若這些科技大咖的財報令人失望、示警會有逆風，或是給投資人賣出理由，這些股票可能會開始下跌，進而連帶拖累整個大盤指數。微軟、Alphabet預定周二盤後發布上季財報，而Meta在周三盤後、亞馬遜於周四盤後公布最新財報。

對於關注經濟可能出現衰退跡象以及哪些公司能夠度過難關的交易員而言，企業所提供的指引至關重要。自財報季開鑼以來，這一直是個關鍵主題，因為通膨的不確定性、聯準會抑制通膨計畫，以及經濟衰退的可能性始終籠罩著華爾街。

自去年11月ChatGPT進入市場以來，科技公司開發AI部門的壓力迅速增加。 從那時候起，Meta、Alphabet和微軟都表達了加強在AI領域影響力的意圖。亞馬遜、IBM、百度和騰訊等其他科技公司也有此意。

投資人還將尋找企業削減成本措施（包括大規模裁員）的跡象，因為此舉有助於提高公司的獲利。在新冠疫情期間過度擴張以滿足居家上班等需求後，科技公司在去年開始裁員以節省成本。