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巴隆：台積電擁堅強利多 仍應是科技投資人的核心持股

編譯林聰毅／綜合外電
巴隆周刊報導，台積電應仍是科技投資人的核心持股，股票目標價為110美元，但台積電需在研發方面積極支出、投資產能，以及降低製造業務集中台灣的程度。（路透）
巴隆周刊報導，台積電應仍是科技投資人的核心持股，股票目標價為110美元，但台積電需在研發方面積極支出、投資產能，以及降低製造業務集中台灣的程度。（路透）

儘管台積電美國存託憑證（ADR）上周五在紐約股市重挫近4.4%，但巴隆金融周刊（Barron's）認為，這家全球晶圓代工龍頭仍應該是科技投資人的核心持股，ADR的目標價為110美元。

巴隆表示，台積電是舉世僅有的三家能生產10奈米以下半導體的公司之一，另外兩家為美國英特爾和南韓三星電子，但台積電在晶圓加工和先進封裝技術方面領先所有競爭對手。

巴隆預期，台積電營收成長未來幾年都將維持強勁，獲利的複合年均成長率約為10%-~5%，主要原因是穩定引進基本上不受產業景氣循環影響的新技術節點。因此，巴隆建議半導體投資人將台積電列入核心持股，目標價為110美元。台積電21日收在每股85.37美元。

巴隆把台積電的成功歸功其代工商業模式，而且，代工這類高固定成本業務的規模經濟有利於台積電等晶圓代工巨擘，台積電預料將會強化其晶圓代工業務，巴隆更認為，台積電未來幾年不會面臨競爭性挑戰。

但巴隆也說，台積電將需在研發方面積極支出並且投資產能。 隨著世界進入超級大國競爭的新時代，台積電將需透過在本國和地區之外建造設施，以降低其在台灣製造業務的集中度，因此可能不會有太多的運營槓桿。

台積電 投資 營收

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