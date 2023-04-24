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蘋果搶攻車市 巴隆：先買下偉世通

編譯湯淑君／綜合報導
巴隆周刊報導，蘋果若真想分食汽車工業3兆美元銷售大餅，有一條捷徑可走：買下美國汽車零組件製造商偉世通。（路透資料照片）
巴隆周刊報導，蘋果若真想分食汽車工業3兆美元銷售大餅，有一條捷徑可走：買下美國汽車零組件製造商偉世通。（路透資料照片）

有關蘋果公司將進軍車市的市場耳語已傳了至少十年，但至今蘋果實際發布的汽車相關產品只有一款，就是稱為Apple CarPlay的App。巴隆周刊（Barron's）報導，蘋果若真的想分食汽車工業3兆美元銷售大餅，有一條捷徑可走：買下美國汽車零組件製造商偉世通（Visteon）。

巴隆周刊指出，截至去年底，蘋果坐擁1650億美元現金，若要買市值42億美元的偉世通，輕而易舉。

蘋果要切入車市，並不缺軟體，只缺合適的硬體。蘋果生態系的核心是iPhone，而蘋果掌控了iPhone的硬體和晶片設計，同時也對可在iPhone上運作的App嚴格把關。iPhone用戶期待功能不斷改良，就汽車生態系而言，車子基本上就是「裝了四個輪子的iPhone」。

這正是為什麼，蘋果若想要從汽車生意分一杯羹，就必須從終端顧客的角度思考。按照「汽車公司即我客戶」的典範推論，與iPhone對應的正是車用資訊娛樂系統（infotainment system），蘋果可把那種系統賣給汽車製造商。

車用資訊娛樂系統市場商機可期。隨著數量更少的微晶片處理更多的資料，這種系統愈來愈聰明，而且把無線電、導航、駕駛資訊等功能都整合到單一顯示器上。

總部在密西根州Van Buren Township的偉世通，正是車用資訊娛樂技術的領導廠商之一，供應的產品從儀表板面板、車載資訊系統、顯示器等等。

投資銀行Baird分析師強克說：「偉世通憑他們的解決方案躍居第一線，把一切都整合進汽車座艙。晶片本身、與晶片搭配的軟體...提供非常全面性的解決辦法。」

據巴隆分析，如果蘋果買下偉世通並接收其軟體與硬體，將是進軍車市「卓越」且「可行」的捷徑。

蘋果 汽車 iPhone

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