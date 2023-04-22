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趁亂把握獲利良機？老「債券天王」葛洛斯大買區域銀行股

編譯湯淑君／綜合外電
品浩（PIMCO）共同創辦人、「老債券天王」葛洛斯表示，他已買進四家跌幅很深的區域銀行股票，以及一檔投資銀行股的ETF。（路透）
品浩（PIMCO）共同創辦人、「老債券天王」葛洛斯表示，他已買進四家跌幅很深的區域銀行股票，以及一檔投資銀行股的ETF。（路透）

品浩（PIMCO）共同創辦人、「老債券天王」葛洛斯（Bill Gross）21日表示，他已買進四家跌幅很深的區域銀行股票，以及一檔投資銀行股的ETF。在美國矽谷銀行（SVB）3月倒閉引起銀行業動盪數周後，此舉格外引人矚目。

財經網站MarketWatch報導，葛洛斯已經不再擁有基金經理人的正式頭銜，不具推選股票的法定資格，但他在個人最新一期投資展望報告「Wall Street Playbill」透露，「擁有一家銀行是他長期的願望」。

現在，持有區域銀行股票，對他來說是很有吸引力的切入點，讓他能成為「代理銀行家」。

葛洛斯透露，他已買進的區域銀行股票包括：西方聯合銀行（股票代碼：WAL）、Synovus金融公司（SNV）、西太平洋銀行公司（PACW），以及SPDR標普區域銀行ETF（KRE）。

這些個股乃至於其他區域銀行股，今年來股價波動劇烈，年初迄今跌幅都達到二位數，反映投資人對SVB遭遇存款擠兌而倒閉仍餘悸猶存，唯恐其他區域銀行也有同樣的問題，亦即證券投資組合的價值已隨利率大幅上揚而陡降、跌到低於面值。

葛洛斯昔日曾批評銀行是導致2008年全球金融海嘯銀行的罪魁禍首，但他在投資展望報告中表明自己總是想要成立一家銀行，因為那等於握有「一張賺錢的執照」，即使保守經營也有利可圖。

他並指出，自從3月上旬SVB倒閉引發動盪以來，多家區域銀行股價已大跌30%至40%，所以現在大可用帳面價值60%-70%的進價成本，買進銀行股。

葛洛斯說：「當然，區域銀行會遭遇景氣循環問題，如果衰退發生問題就來了，但我擁有一家銀行的長期願望現在透過公開市場已有可能實現。最近以帳面價值60%的成本，獲取9%-10%的投資報酬率，提供一種誘人的長期投資。許多小型區域銀行可能被規模較大的同業開出高於市價的價碼併購。」

今年來，西方聯合銀行股價跌幅達31.4%；Synovus金融跌掉17.3%；PacWest Bancorp股價腰斬，跌幅深達51.3%；SPDR標普區域銀行ETF年初迄今跌幅為27.1%。相較下，美股標普500指數今年來仍上漲7.5%。

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