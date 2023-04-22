美股交易無精打采 投資人等下周財報重頭戲

周五無波瀾的行情充分反映本周「無精打采」的交易狀態。（路透）

美國股市三大指數 周五微漲，周線小跌，反映企業獲利有好有壞。財報季接著邁入緊鑼密鼓的一周，微軟、Alphabet 和亞馬遜等大型公司的財報將陸續登場，這些大型成長型和科技股的業績表現將驗證今年來猛漲之勢是否合理。

史坦普500指數、道瓊工業指數和那斯達克綜合指數周五微漲0.1%上下，但一周下來全面走低。史坦普和道指各跌0.1%和0.2%，那指跌0.4%。

台積電ADR周五大跌4.4%，拖累費城半導體指數下跌0.8%，是費半跌幅最重的個股。台積電ADR和費半一周各跌2.1%和1.6%。

投資 人本周關注大型金融機構和區域性銀行的財報，以評估矽谷銀行（SVB）和Signature Bank倒閉後金融機構的表現。目前看來金融體系運作尚穩，但顯然今後要保持原有的存款環境會更困難。

整體來看，美股波動近來有所緩和，史坦普500指數延續近日來小幅波動的走勢。Horizon Investments投資長萊德納（Scott Ladner）表示，周五無波瀾的行情充分反映本周「無精打采」的交易狀態。

投資人也設法從最新經濟數據找尋通膨和經濟成長前景以及聯準會（Fed）政策路徑的線索。美國企業景氣本月意外升至近一年來高點，可能導致通膨壓力捲土重來。史坦普全球美國4月綜合採購經理指數觸及去年5月以來最高。

美國2年期公債殖利率 漲至4.18%，10年期公債殖利率則漲至3.57%。

Raymond James 股票投資組合和技術策略董事總經理吉布斯（Mike Gibbs）論道，「如果經濟狀況保持下去，Fed可能會更加大膽，緊縮力道可能超出市場當前預期，我們認為這會對股市不利。」

投資人本周也將關注一系列的經濟數據，包括美國第1季國內生產毛額（GDP）初值和Fed偏好的通膨數據。

萊德納說：「本周真的是個等待的過程。我們還沒有得到重大有指標意義的財報可以證實或改變論述。」

BMO Family Office財務長施萊夫（Carol Schleif）指出，「現處於財報季才開始的階段，過去四個財報季開始時，美股均表現強勁」。但她也說：「我們不確信這種趨勢會持續下去。我們預料美股一段時間內將維持窄幅波動。」

據美銀全球研究調查，美國科技股目前是市場上「最擁擠」的交易。投資人紛紛湧向大型股，認為Fed 很快停止緊縮貨幣政策，且在經濟成長放緩的情況下，大型股將保持強勢。

微軟、Alphabet、亞馬遜今年各上漲19%、19.5%、27.3%，領先史坦普500指數7.5%的漲勢。但大型股漲勢能否維持，恐怕取決於他們第1季業績能否優於已被市場下調的估計值。

Alphabet和微軟將於4月25日（周二）盤後公布業績，亞馬遜預訂4月27日（周四）公布財報。