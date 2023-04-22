我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情治圈MeToo？眾院查CIA涉掩蓋內部性侵 受害者逾50人

瘋狂追韓星 500少女露宿街頭 滿是帳篷、睡袋、折疊椅

美股交易無精打采 投資人等下周財報重頭戲

編譯劉忠勇／綜合外電
周五無波瀾的行情充分反映本周「無精打采」的交易狀態。（路透）
周五無波瀾的行情充分反映本周「無精打采」的交易狀態。（路透）

美國股市三大指數周五微漲，周線小跌，反映企業獲利有好有壞。財報季接著邁入緊鑼密鼓的一周，微軟、Alphabet 和亞馬遜等大型公司的財報將陸續登場，這些大型成長型和科技股的業績表現將驗證今年來猛漲之勢是否合理。

史坦普500指數、道瓊工業指數和那斯達克綜合指數周五微漲0.1%上下，但一周下來全面走低。史坦普和道指各跌0.1%和0.2%，那指跌0.4%。

台積電ADR周五大跌4.4%，拖累費城半導體指數下跌0.8%，是費半跌幅最重的個股。台積電ADR和費半一周各跌2.1%和1.6%。

投資人本周關注大型金融機構和區域性銀行的財報，以評估矽谷銀行（SVB）和Signature Bank倒閉後金融機構的表現。目前看來金融體系運作尚穩，但顯然今後要保持原有的存款環境會更困難。

整體來看，美股波動近來有所緩和，史坦普500指數延續近日來小幅波動的走勢。Horizon Investments投資長萊德納（Scott Ladner）表示，周五無波瀾的行情充分反映本周「無精打采」的交易狀態。

投資人也設法從最新經濟數據找尋通膨和經濟成長前景以及聯準會（Fed）政策路徑的線索。美國企業景氣本月意外升至近一年來高點，可能導致通膨壓力捲土重來。史坦普全球美國4月綜合採購經理指數觸及去年5月以來最高。

美國2年期公債殖利率漲至4.18%，10年期公債殖利率則漲至3.57%。

Raymond James 股票投資組合和技術策略董事總經理吉布斯（Mike Gibbs）論道，「如果經濟狀況保持下去，Fed可能會更加大膽，緊縮力道可能超出市場當前預期，我們認為這會對股市不利。」

投資人本周也將關注一系列的經濟數據，包括美國第1季國內生產毛額（GDP）初值和Fed偏好的通膨數據。

萊德納說：「本周真的是個等待的過程。我們還沒有得到重大有指標意義的財報可以證實或改變論述。」

BMO Family Office財務長施萊夫（Carol Schleif）指出，「現處於財報季才開始的階段，過去四個財報季開始時，美股均表現強勁」。但她也說：「我們不確信這種趨勢會持續下去。我們預料美股一段時間內將維持窄幅波動。」

據美銀全球研究調查，美國科技股目前是市場上「最擁擠」的交易。投資人紛紛湧向大型股，認為Fed 很快停止緊縮貨幣政策，且在經濟成長放緩的情況下，大型股將保持強勢。

微軟、Alphabet、亞馬遜今年各上漲19%、19.5%、27.3%，領先史坦普500指數7.5%的漲勢。但大型股漲勢能否維持，恐怕取決於他們第1季業績能否優於已被市場下調的估計值。

Alphabet和微軟將於4月25日（周二）盤後公布業績，亞馬遜預訂4月27日（周四）公布財報。

指數 投資 殖利率

上一則

推特取消藍標 史蒂芬金卻被保留怒稱：我沒付錢 馬斯克：不客氣

下一則

廣達首赴越南設廠 投資額達1.2億美元

延伸閱讀

道指平盤作收 中止四周連漲

道指平盤作收 中止四周連漲
特斯拉業績差 拖累那指收低

特斯拉業績差 拖累那指收低
演算法驅動5資產漲跌同步 分析師示警：市場恐遭遇黑天鵝來襲

演算法驅動5資產漲跌同步 分析師示警：市場恐遭遇黑天鵝來襲
評估財報業績 史指收盤持平

評估財報業績 史指收盤持平

熱門新聞

蘋果公司CEO庫克。(美聯社)

蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人

2023-04-17 11:07
一些人士認為，美元作為全球準備貨幣的地位，可能遭到中國人民幣強勢挑戰。（路透）

美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥

2023-04-15 07:13
安永宣布將在美國裁員3,000人，受影響最深的是諮詢業務部門。（路透）

EY美國裁員 狠砍3000人 這個部門最慘

2023-04-17 19:53
輝達股價今年來已大漲90%，是標普500指數中漲勢最凌厲的個股。（路透）

漲勢最剽悍 輝達今年猛飆90% 華爾街沒人敢建議賣出

2023-04-18 23:04
億萬富豪馬斯克（前）因特斯拉股價周四下跌近10%，財富蒸發126億美元。(歐新社)

馬斯克的一天：130億財富蒸發、星艦爆炸、推特難賺

2023-04-20 20:56
豐田GR Corolla。（豐田汽車）

節能降噪 三缸引擎悄悄成為美國車款主力

2023-04-16 22:14

超人氣

更多 >
降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物

降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物
神童9歲高中畢業 父母教養秉持這3個原則

神童9歲高中畢業 父母教養秉持這3個原則
今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險

今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險
郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁

郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁
快看世界／華裔創即時翻譯通訊App 零障礙對話移民父母

快看世界／華裔創即時翻譯通訊App 零障礙對話移民父母