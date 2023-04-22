特斯拉救營運 高階車款漲價

特斯拉今年來再三降價，直接擠壓了利潤率。特斯拉21日調整美國高階車款的售價，Model S與Model X的價格調漲2%至3%。（美聯社）

根據特斯拉 美國官網的最新報價，豪華房車Model S與Model X休旅車的最新起售價分別為87490美元與97490美元，相當於調漲約2%至3%，不過彭博資訊的統計顯示，比起今年初的價格依舊降價17%與19%。特斯拉今年來在美已六度降價，直接擠壓了利潤率。

特斯拉股價20日收盤重挫9.75%至每股162.99美元，寫下逾三個月來最大跌幅，因特斯拉執行長馬斯克 表示，儘管今年初的降價行動已經明顯衝擊獲利能力，但未來將繼續降價以帶動需求。特斯拉第1季營業利益率陡降至11.4%，是約兩年低點。特斯拉21日早盤繼續走軟，但跌幅收斂至0.5%。

特斯拉旗艦車款Model S。（路透）

馬斯克4月20日這一天可謂諸事不順。先是特斯拉上季財報令人失望，接著是SpaceX的「星艦」在升空大約4分鐘後爆炸；另外，數百萬推特 用戶選擇不支付每月8美元費用，寧可失去藍勾勾標記。

彭博億萬富翁指數顯示，馬斯克的財富在20日一天內隨特斯拉股價暴跌而銳減126億美元。

馬斯克是特斯拉、SpaceX，以及他去年收購的社群媒體推特的執行長。目前是全球排名第二的富豪，僅次於法國精品大亨阿諾特，特斯拉今年累漲32%帶動馬斯克的財富反彈268億美元。

馬斯克被問到特斯拉會對什麼樣的獲利水準感到滿意時，承認「很難說利潤率是多少」。

在SpaceX，根據彭博資訊看到的一封內部電子郵件，馬斯克向員工表示祝賀，表示他對計畫進展感到樂觀。而在推特，他推文回覆有關20日的情形時說，「今天還蠻刺激的」。