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道指平盤作收 中止四周連漲

財經新聞組／綜合報導

道瓊工業平均指數收盤幾乎沒有變化，本周收低，因為投資人評估了最新的財報結果和對令人失望的獲利擔憂。

道指上漲22.34點或0.07%收3萬3808.96點。史坦普500指數微漲3.73點或0.09%收4133.52點。那斯達克綜合指數上漲12.9點或0.11%收1萬2072.46點。

所有主要股指本周均收跌。道指下跌0.23%，結束連續4周上漲走勢。以科技股為主的那指跌幅最大，下跌0.42%；而史指下跌0.1%。

財報季繼續進行，寶鹼公司公布財報。 這家消費品公司業績超出預期並上調銷售財測後上漲3.46%。FactSet數據顯示，截至21日上午，有76%的史指成份股公布的獲利超出分析師的每股獲利預期。

在其他方面，材料股表現最差，Freeport-McMoRan在公布業績同比下滑後下跌4.11%。由於智利表示將其鋰產業國有化，Albemarle大跌 10%。

雖然本周企業財報普遍超出預期，但未能提振股市，部分投資人擔心未來可能出現經濟衰退，獲利下降迫在眉睫。

下周的財報由大型科技股擔綱，包括25日的Alphabet和微軟、27日的Meta Platforms和28日的亞馬遜。即使經濟前景轉弱，但今年這4支股票表現均優於市場。

指數 投資 那斯達克

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