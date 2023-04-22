野村：6月再升息可能性正在上升

野村與預期5月是Fed最後一次升息 的說法唱反調，認為6月升息的可能性正在增加；最新調查顯示短期通膨預期回升，這對薪資成長帶來推升壓力，從而對「超級核心通膨」構成風險。

野村在本周最新報告中預計，Fed可能還要升息兩次：「Fed 5月將升息1碼(25個基點)；若薪資通膨持續居高不下，6月將再次升息。」「中期存在過度緊縮的風險，預計要到2024年3月才會進行首次降息 。」

野村是華爾街最激進的投資銀行。在Fed 3月會議前，野村先預計升息2碼(50個基點)，銀行業危機爆發後又喊出降息1碼，最終Fed升息1碼。

該行在去年6月成為第一家預測升息3碼(75個基點)的投行，而Fed真如其預期在27年來首度一次升息3碼。去年7月，野村還作出升息4碼(100 個基點)的驚人預測。

針對5月升息預測，野村指出，從Fed官員最近言論來看，3月銀行業危機只是個插曲，並沒有改變Fed的基本路徑：「雖然芝加哥Fed行長古斯比(Austan Goolsbee)呼籲不要過於激進，然而大多數FOMC成員依然堅持將利率提高到5%以上。」

其次，最近美國的經濟形勢也支持5月升息，野村指出，「『超級核心通膨』依然強勁，即使租金 漲幅繼續放緩，商品價格恢復到溫和水平，Fed可能無法實現2%的通膨目標。」

「超級核心通膨」仍是貨幣政策最重要的決定因素，而它與薪資通膨高度相關。野村解釋了為何6月升息的可能性增加：「雖然一些薪資指標顯示租金漲幅持續放緩，但亞特蘭大Fed的《薪資成長追踪》顯示，薪資同比增速從2月的6.6%僅下降0.1個百分點至3月的6.5%。」

調查顯示，1年期通膨預期從2月的4.23%反彈至3月的4.75%。此外，密西根大學調查的短期通膨預期在4月初躍升至4.6%，高於3月的3.6%。