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通膨壓力降溫 未必有利股市

財經新聞組／綜合報導

樂觀者認為近期物價壓力回落，可望讓Fed盡快結束升息周期。然而，近期通膨降溫背後可能蘊藏著風險。

摩根史坦利首席美股策略師威爾森(Mike Wilson)認為，只因物價回落就預期美股反彈是站不住腳的。他表示，即使物價壓力已由去年夏天峰值回落，但商品的價格變化背後是需求減弱的跡象。

受供應鏈瓶頸緩和、供需關係改善等因素影響，3月消費者物價指數(CPI)已從9.1%的高點降至5%。與此同時，採購經理人指數(PMI)和生產者物價指數(PPI)同步回落，顯示上游成本壓力改善。

威爾森在今年的報告中多次提及獲利衰退風險，而物價降溫可能就是導火索，「通膨是支撐企業營收成長的一個因素。如果企業營收開始低於預期，獲利可能先是逐漸下滑，然後突然陡降。」矽谷銀行和簽名銀行倒閉讓投資人措手不及，就是最好的例子。

他說，「近期美股反彈不一定是未來一切順利的訊號。」「相反地，美股成長前景的逐漸惡化可能會繼續下去。甚至大型股也面臨突然下跌的風險，就像地區銀行指數和小型股那樣。」

瑞銀和高盛也發出類似警告，在可預見的未來，股市不會有太大的上漲空間。高盛投資組合管理聯席主管埃利松多(Alexandra Wilson-Elizondo)表示：「我們的觀點是，股票風險的定價不合理，不足以讓多頭更具吸引力。」瑞銀投資長海菲勒(Mark Haefele)認為，成長放緩和高利率對股市來說是一個糟糕的組合。

美國商銀策略分析師哈奈特(Michael Hartnett)建議，投資人應該在Fed最後一次升息或者升息接近結束時就拋售美股，而不是在升息結束之後才拋售。這是根據1970和1980年代的經驗得出的教訓。在那段時間裡，每次升息周期結束的3個月內，美股都會繼續探底。

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