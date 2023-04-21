銀行融資成本升 衝擊公司債市場

席捲歐美的銀行業危機餘波盪漾，並且開始衝擊價值10兆元的公司債市場。

道明證券預計，銀行集體融資 成本的上升，將抑制它們對更優質信貸產品的需求，並最終迫使風險溢價飆升。

道明證券的數據顯示，投資 級債券與衡量融資成本的聯邦基金利率間的利差不斷下降，如今已經降至過去27年中僅出現過兩次的水平；上次出現是在2007年。

道明證券投資組合及ESG策略主管馬吉歐(Cristian Maggio)估計，利差目前僅有23個基點，是1996年以來第三小的數字。

由於過去一年利率不斷攀升，這些優質債券價值大幅下跌。然而，由為這些部位融資的成本上升，剛剛經歷銀行業大地震的銀行業可能會縮減對優質債券的投資，並最終迫使利差回升。

道明銀行估計，雖然銀行業僅持有未償公司債的7% ，但仍有能力推動信貸風險溢價調整。

馬吉歐表示：「我們預測美國將在今年最後一季出現衰退，加上矽谷銀行和瑞信最近陷入困境，美國投資級公司債市場出現調整的風險加劇。」而且未來貸款環境收緊可能會成為這次調整的催化劑。

銀行並非公司債市場最大投資者，但在促進交易和為其他投資人提供流動性方面發揮著重要作用。要做到這一點，銀行必須分配寶貴的監管資本和資產負債表。但在 3 月銀行業崩潰和存款大規模外逃之後，銀行的資產負債表遭到重創，讓這項投資的成本變得更高。

馬吉歐表示：「在這種背景下，銀行很重要，因為它們對利率的敏感度可能會迫使美國投資級公司債殖利率 出現調整。雖然資金缺乏的投資人仍能應對美債殖利率的溫和上升，但對流動性的需求需要足夠大的利潤率，以抵消其內部融資成本。」（財經新聞組）