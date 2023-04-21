我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回應股價跌太凶？特斯拉調漲高階款Model S、X售價

庭上哽咽博同情無效 安以軒老公一審遭判14年

銀行融資成本升 衝擊公司債市場

財經新聞組／綜合報導

席捲歐美的銀行業危機餘波盪漾，並且開始衝擊價值10兆元的公司債市場。

道明證券預計，銀行集體融資成本的上升，將抑制它們對更優質信貸產品的需求，並最終迫使風險溢價飆升。

道明證券的數據顯示，投資級債券與衡量融資成本的聯邦基金利率間的利差不斷下降，如今已經降至過去27年中僅出現過兩次的水平；上次出現是在2007年。

道明證券投資組合及ESG策略主管馬吉歐(Cristian Maggio)估計，利差目前僅有23個基點，是1996年以來第三小的數字。

由於過去一年利率不斷攀升，這些優質債券價值大幅下跌。然而，由為這些部位融資的成本上升，剛剛經歷銀行業大地震的銀行業可能會縮減對優質債券的投資，並最終迫使利差回升。

道明銀行估計，雖然銀行業僅持有未償公司債的7% ，但仍有能力推動信貸風險溢價調整。

馬吉歐表示：「我們預測美國將在今年最後一季出現衰退，加上矽谷銀行和瑞信最近陷入困境，美國投資級公司債市場出現調整的風險加劇。」而且未來貸款環境收緊可能會成為這次調整的催化劑。

銀行並非公司債市場最大投資者，但在促進交易和為其他投資人提供流動性方面發揮著重要作用。要做到這一點，銀行必須分配寶貴的監管資本和資產負債表。但在 3 月銀行業崩潰和存款大規模外逃之後，銀行的資產負債表遭到重創，讓這項投資的成本變得更高。

馬吉歐表示：「在這種背景下，銀行很重要，因為它們對利率的敏感度可能會迫使美國投資級公司債殖利率出現調整。雖然資金缺乏的投資人仍能應對美債殖利率的溫和上升，但對流動性的需求需要足夠大的利潤率，以抵消其內部融資成本。」（財經新聞組）

投資 殖利率 融資

上一則

特斯拉業績差 拖累那指收低

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

消費者開始拖欠還款 銀行：不嚴重

消費者開始拖欠還款 銀行：不嚴重
經濟前景不明 美國人求安穩 定存9個月增4千億

經濟前景不明 美國人求安穩 定存9個月增4千億
封面故事／學費篇／大學教育基金8策略 越早越好

封面故事／學費篇／大學教育基金8策略 越早越好
Fed夢魘：信貸衝擊恐出現

Fed夢魘：信貸衝擊恐出現

熱門新聞

蘋果公司CEO庫克。(美聯社)

蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人

2023-04-17 11:07
一些人士認為，美元作為全球準備貨幣的地位，可能遭到中國人民幣強勢挑戰。（路透）

美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥

2023-04-15 07:13
安永宣布將在美國裁員3,000人，受影響最深的是諮詢業務部門。（路透）

EY美國裁員 狠砍3000人 這個部門最慘

2023-04-17 19:53
輝達股價今年來已大漲90%，是標普500指數中漲勢最凌厲的個股。（路透）

漲勢最剽悍 輝達今年猛飆90% 華爾街沒人敢建議賣出

2023-04-18 23:04
億萬富豪馬斯克（前）因特斯拉股價周四下跌近10%，財富蒸發126億美元。(歐新社)

馬斯克的一天：130億財富蒸發、星艦爆炸、推特難賺

2023-04-20 20:56
豐田GR Corolla。（豐田汽車）

節能降噪 三缸引擎悄悄成為美國車款主力

2023-04-16 22:14

超人氣

更多 >
藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州

藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州
SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來

SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來
德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷

德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷
SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸

SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸
學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅

學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅