特斯拉業績差 拖累那指收低

特斯拉 業績令人失望，華爾街對其他企業財報喜憂參半，美股收跌。投資人還評估了代表經濟萎縮的最新數據。

那斯達克綜合指數 下跌97.67點或0.8%收1萬2059.56點。道瓊工業平均指數下跌110.39點或0.33%收3萬3786.62點。史坦普500指數下跌24.73點或0.6%收4129.79點。

所有股指本周都將收跌，並創下3月以來最差單周表現。史指下跌約0.2%，而那指下跌約0.5%。道指下跌約0.3%，有望中止連續4周的升勢。

由於電動車製造商特斯拉在最近一季期間降低部分汽車售價，因此對獲利率下行壓力的擔憂加劇損害了其股價。在19日收盤後的財報顯示，該公司淨利較一年前下降超過20%。股價下跌9.75%。

其他科技股也出現疲軟跡象。輝達、微軟、Meta Platforms和蘋果都收低。由於需求疲軟，希捷科技在業績未達預期並發布令人失望的財測後下跌9.2%。

能源股也是另一個疲軟領域，油價下跌2%。下跌個股包括APA、Marathon Oil和Phillips 66。

AT&T 和美國運通令人失望的業績未能緩解市場的擔憂。支付公司美國運通重新審視了美國消費者的健康狀況，由於每股獲利低於預期，該公司下跌1.01%。由於擔心用戶成長放緩，AT&T下跌10.41%。