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房貸利率波動 成屋銷售跌

財經新聞組／綜合報導

根據全國房地產經紀人協會(NAR)的報告，與2月相比，3月二手屋的銷售額下降2.4%。

按季節性調整後的年率計算相當於440萬套。銷售額較去年3月下降 22%。

銷售不振可能是由於房貸利率急劇上升。由於房價仍處於歷史高點，如今的買家對房貸利率的每日變動越來越敏感。3月銷售額可能是根據在1月和2月簽訂的合約，當時價格波動較大。

《Mortgage News Daily》報導，熱門的30年期固定房貸平均利率從1月初的約6.45%，到月底曾短暫跌破6%。但3月情況急劇好轉，利率在3月第一周直接回升至6.45%，然後繼續走高，月底達到6.85%。

供應確實略有增加，但仍處於歷史低點。截至3月底有98萬套待售房屋，比2月增加1%，比2022年3月增加5.4%。按照目前的銷售速度，這代表只有2.6個月的供應量。6個月的供應量被認為是買賣平衡市場。

現在的庫存比2019年疫情前水平低41%。新掛牌量比2022年3月下降17%。供應量增加只是因為房屋在市場上停留的時間更長，平均29天，而一年前為17天。

供應緊張讓房價無法像一些人預測的那樣降溫。3月售出的成屋中位價為37萬5700元，同比下降0.9%。然而，這是2012年1月以來最低的數字。從地區來看，除了房價最高的西部，各地的價格都在上漲。

該中位數價格還代表有更多房屋在市場以低價出售。價格超過100萬元的房屋銷售額比2022年3月下降29%，但價格在25萬元至50萬元間的房屋銷售額下降了14%。

現金購屋仍是市場主流。全現金交易占3月銷售額27%，略低於2月的28%，但仍高於歷史標準。投資客占買家的17%，低於去年夏天的25%。首購族占銷售額的28%，低於一年前的30%。從歷史上看，這個比率接近40%。

利率 房價 疫情

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