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債務上限逼近 違約風險創高

財經新聞組／綜合報導
債務上限日漸逼近，美國違約風險升至逾10年新高。（路透）
債務上限日漸逼近，美國違約風險升至逾10年新高。（路透）

市場對美國債務上限的擔憂，在20日將債務風險的保險成本提升至2011年來的最高水平，而摩根大通警告美國國債可能出現技術性違約的「重大風險」。

S&P Global Market Intelligence的數據顯示，美國5年期信用違約互換(CDS)的利差擴大至49個基點，是1月水平的2倍多。

身為全球最大經濟體，美國政府為提高31.4兆元債務上限的努力，已在全球金融市場引發恐慌。

摩根大通在最新報告中表示，預計債務上限最快將在5月成為問題，關於上限和聯邦融資法案的辯論將「非常接近」最後期限。

小摩的美國利率策略團隊預計，到8月中旬，財政部可能會耗盡可用資源。

摩根大通表示，「壓力跡象通常在『X日』前2-3個月在國庫券市場開始顯現，因為貨幣市場基金(MMF)是國庫券的最大持有者，將開始更積極地宣傳他們不持有任何在這些日期到期的票據。」

如果國會不採取行動，聯邦政府將無法再按時全面履行其所有義務，臨界點的那一天被稱為「X日」。預計財政部長葉倫將在未來幾天內修改X日；目前預估在6月初。

隨著最後期限的臨近，對債務上限辯論最敏感的美國國庫券殖利率再次走高。3個月期國債殖利率升至5.318%的22年新高，在倫敦交易中更上漲9個基點至5.24%。

債務上限是美國政府為履行其財政義務可以借入的最高金額。當達到上限時，財政部不能再發行任何票據、債券或票據，只能通過稅收來支付國庫券。

隔夜數據顯示，最新徵收的企業和個人所得稅使財政部普通帳戶提款後的期末餘額達到2525.5億元。

德意志銀行分析師在最新報告中表示：「今天又是一個值得關注的重要日子，因為它將獲得18日截止的一部分稅款流量，但至今尚未公布。」

殖利率 財政部 摩根大通

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