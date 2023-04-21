我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回應股價跌太凶？特斯拉調漲高階款Model S、X售價

庭上哽咽博同情無效 安以軒老公一審遭判14年

任永力：全球去美元化速度驚人

編譯陳律安／綜合報導
早年提出「美元微笑理論」的任永力指出，去年全球去美元的速度快得驚人。(歐新社)
早年提出「美元微笑理論」的任永力指出，去年全球去美元的速度快得驚人。(歐新社)

早年提出「美元微笑理論」、現為避險基金Eurizon SLJ Capital執行長的任永力說，美元失去準備貨幣地位的速度比普遍認知還快，因為許多分析師未能考慮到去年匯率的劇烈波動。

任永力和同事佛萊爾在最新報告寫道，美元去年在全球準備占比中的下滑速度，是過去20年平均值的十倍，原因是俄羅斯在發動俄烏戰爭後遭到制裁，導致一些國家都在尋找替代貨幣。他們表示，經匯率變動調整後，美元自2016年以來失去約11%的全球準備占比，自2008年來損失22%的占比。

該報告指出，美元作為準備貨幣的占比，在2022年遭遇驚人的崩跌，原因可能是被用做強力制裁的工具。美國及和盟邦對俄羅斯採取的超常舉措，嚇壞了持有大量外匯準備的國家。這些國家大多是所謂「全球南方」（Global South）的新興經濟體。

在歐美國家將俄國銀行業者踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT）後，較小的國家正試圖去美元化，另一方面中國和印度正推動本幣的國際化，以用於貿易結算。外界也擔心，美元可能成為一種永久的政治工具，或被作為一種經濟權術，加強對一些國家施壓以執行這些國家可能不同意的制裁。

任永力和佛萊爾說，美元目前占全球官方外匯準備總額約58%，低於2001年的73%，當時美元是「無可爭議的霸權準備貨幣」。

他們指出，儘管如此，由於發展中國家還沒有能力在交易中捨棄美元，美元作為國際貨幣的地位短期內不會受到挑戰，因為美元擁有規模龐大、流動性強且運作良好的金融市場。不過，他們說，這些情況不見得會一直保持下去，到某個時間點，世界其他地區的國家可能主動不使用美元。

貨幣 匯率 俄羅斯

上一則

長鑫存儲估值 超過145億美元

下一則

特斯拉業績差 拖累那指收低

延伸閱讀

駐日美軍指揮官：台灣類比烏克蘭 日本就是波蘭

駐日美軍指揮官：台灣類比烏克蘭 日本就是波蘭
任永力：俄烏戰爭爆發後 全球去美元化的速度快得驚人

任永力：俄烏戰爭爆發後 全球去美元化的速度快得驚人
無人機輸烏克蘭戰場？中商務部斥外媒造謠抹黑

無人機輸烏克蘭戰場？中商務部斥外媒造謠抹黑
歐通膨壓力難解 升息機率增

歐通膨壓力難解 升息機率增

熱門新聞

蘋果公司CEO庫克。(美聯社)

蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人

2023-04-17 11:07
一些人士認為，美元作為全球準備貨幣的地位，可能遭到中國人民幣強勢挑戰。（路透）

美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥

2023-04-15 07:13
安永宣布將在美國裁員3,000人，受影響最深的是諮詢業務部門。（路透）

EY美國裁員 狠砍3000人 這個部門最慘

2023-04-17 19:53
輝達股價今年來已大漲90%，是標普500指數中漲勢最凌厲的個股。（路透）

漲勢最剽悍 輝達今年猛飆90% 華爾街沒人敢建議賣出

2023-04-18 23:04
億萬富豪馬斯克（前）因特斯拉股價周四下跌近10%，財富蒸發126億美元。(歐新社)

馬斯克的一天：130億財富蒸發、星艦爆炸、推特難賺

2023-04-20 20:56
豐田GR Corolla。（豐田汽車）

節能降噪 三缸引擎悄悄成為美國車款主力

2023-04-16 22:14

超人氣

更多 >
藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州

藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州
SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來

SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來
德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷

德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷
SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸

SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸
學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅

學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅