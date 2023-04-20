演算法驅動5資產漲跌同步 分析師示警：市場恐遭遇黑天鵝來襲

專家警告，近來五種資產齊漲齊跌，可能演變成一場「黑天鵝事件」。（美聯社）

2023年迄今，美國股市漲勢看來屹立不搖，無畏地緣政治緊張升高、一波迷你銀行業危機爆發，以及眾人繪聲繪影談論經濟衰退將至。一些分析師 認為，美股 韌性可用「痛苦交易」這概念解釋；另有專家警告，五種資產齊漲齊跌，可能演變成一場「黑天鵝事件」。

財經網站MarketWatch報導，Sevens Report Research創辦人艾賽耶日前發表研究報告，對「痛苦交易」（pain trade）下了簡單的定義：「市場的目標，是在儘可能多的投資 人身上，激發最劇烈的痛苦。」

也就是說，一旦市場上人人都變得看壞後市，股價就傾向走高；反之，一旦人人都變得看好後市，股價就會往下栽。

艾賽耶認為，2023年以來，「痛苦交易」持續走高，協助在基本面因素好壞參半時支撐股市。

然而，TheoTrade首席市場技術分析師畢爾曼警告，美股現在從技術面來看已經「超買」，從基本面來看「估值過高」，而且「幾乎完全未計入風險」，「這簡直是巫婆為盤勢下跌釀製的痛苦交易」。

他指出，有「恐慌指數」之稱的VIX現在僅約17，徘徊在2023年最低點附近，且比長期均值20低，可見市場有多安於現狀。

畢爾曼不僅察覺市場氛圍不對勁，還瞧見烏雲籠罩市場，依據的理由是「資產自相關超載」（asset auto correlation overload）。

五種資產漲跌同步恐是凶兆

身為羅耀拉大學商學院兼職講師的畢爾曼指出，比特幣（bitcoin）、黃金、美股史坦普500指數、債券和原油，這五種資產「近來漲跌同步，呈現序列自相關性，同時受演算法（algo）驅動」。意指電腦程式驅動的演算法交易，華爾街公司、避險基金和其他投資大戶都採用這種交易。

畢爾曼在致客戶報告中寫道：「無處可躲藏，在這種市場無從分散化。這是個黑天鵝事件。是個泡沫，隨時都可能被某個外部重大風險事件或某些因素觸發。」他警告，這「很可能」標幟著2023年股市漲勢終結的開始。

他提到，現在美國股市除了金融股外，其他各類股幾乎都漲到估值飽和的價位，市場預期也太高了。

摩根士丹利分析師威爾森本周稍早也提醒投資人，華爾街目前對美企盈餘預測過高，可能面臨市況突然變盤的風險。

畢爾曼擔任股市分析師、避險基金經理人和財務教員經歷超過30年，但他坦承現在就「喊空」也許時機過早。但他說，市場上漲格局現在雖尚稱完好，「動能通常會在史坦普500指數趨勢和看漲動能完全耗盡之前，就先轉變」。

他也認為，美股現在好消息大概就這樣了，剩餘的上漲空間寥寥無幾，而下行空間卻寬闊無比。

畢爾曼建議投資人，應留意少數務實者的忠告。他尤其讚揚摩根大通執行長戴蒙「有操守和勇氣承認，現在正陷入一波盈餘衰退中，投資人的預期高得離譜」。

簡言之，他提醒投資人，切莫被那些演算法交易給唬騙了。