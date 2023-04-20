我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓地區仇亞犯罪數降 華社：部分居民未報警 恐低估

紐約居民糧食券被盜 可獲聯邦賠償

演算法驅動5資產漲跌同步 分析師示警：市場恐遭遇黑天鵝來襲

編譯湯淑君／綜合外電
專家警告，近來五種資產齊漲齊跌，可能演變成一場「黑天鵝事件」。（美聯社）
專家警告，近來五種資產齊漲齊跌，可能演變成一場「黑天鵝事件」。（美聯社）

2023年迄今，美國股市漲勢看來屹立不搖，無畏地緣政治緊張升高、一波迷你銀行業危機爆發，以及眾人繪聲繪影談論經濟衰退將至。一些分析師認為，美股韌性可用「痛苦交易」這概念解釋；另有專家警告，五種資產齊漲齊跌，可能演變成一場「黑天鵝事件」。

財經網站MarketWatch報導，Sevens Report Research創辦人艾賽耶日前發表研究報告，對「痛苦交易」（pain trade）下了簡單的定義：「市場的目標，是在儘可能多的投資人身上，激發最劇烈的痛苦。」

也就是說，一旦市場上人人都變得看壞後市，股價就傾向走高；反之，一旦人人都變得看好後市，股價就會往下栽。

艾賽耶認為，2023年以來，「痛苦交易」持續走高，協助在基本面因素好壞參半時支撐股市。

然而，TheoTrade首席市場技術分析師畢爾曼警告，美股現在從技術面來看已經「超買」，從基本面來看「估值過高」，而且「幾乎完全未計入風險」，「這簡直是巫婆為盤勢下跌釀製的痛苦交易」。

他指出，有「恐慌指數」之稱的VIX現在僅約17，徘徊在2023年最低點附近，且比長期均值20低，可見市場有多安於現狀。

畢爾曼不僅察覺市場氛圍不對勁，還瞧見烏雲籠罩市場，依據的理由是「資產自相關超載」（asset auto correlation overload）。

五種資產漲跌同步恐是凶兆

身為羅耀拉大學商學院兼職講師的畢爾曼指出，比特幣（bitcoin）、黃金、美股史坦普500指數、債券和原油，這五種資產「近來漲跌同步，呈現序列自相關性，同時受演算法（algo）驅動」。意指電腦程式驅動的演算法交易，華爾街公司、避險基金和其他投資大戶都採用這種交易。

畢爾曼在致客戶報告中寫道：「無處可躲藏，在這種市場無從分散化。這是個黑天鵝事件。是個泡沫，隨時都可能被某個外部重大風險事件或某些因素觸發。」他警告，這「很可能」標幟著2023年股市漲勢終結的開始。

他提到，現在美國股市除了金融股外，其他各類股幾乎都漲到估值飽和的價位，市場預期也太高了。

摩根士丹利分析師威爾森本周稍早也提醒投資人，華爾街目前對美企盈餘預測過高，可能面臨市況突然變盤的風險。

畢爾曼擔任股市分析師、避險基金經理人和財務教員經歷超過30年，但他坦承現在就「喊空」也許時機過早。但他說，市場上漲格局現在雖尚稱完好，「動能通常會在史坦普500指數趨勢和看漲動能完全耗盡之前，就先轉變」。

他也認為，美股現在好消息大概就這樣了，剩餘的上漲空間寥寥無幾，而下行空間卻寬闊無比。

畢爾曼建議投資人，應留意少數務實者的忠告。他尤其讚揚摩根大通執行長戴蒙「有操守和勇氣承認，現在正陷入一波盈餘衰退中，投資人的預期高得離譜」。

簡言之，他提醒投資人，切莫被那些演算法交易給唬騙了。

投資 美股 分析師

上一則

美債限炸彈爆炸倒數計時 克魯曼提4種方法拆引信

下一則

從上海到洛杉磯運價 漲幅創2021年6月以來最大

延伸閱讀

評估財報業績 史指收盤持平

評估財報業績 史指收盤持平
衰退即使溫和 史指會跌15%

衰退即使溫和 史指會跌15%
財報表現參差 股指收盤持平

財報表現參差 股指收盤持平
漲勢最剽悍 輝達今年猛飆90% 華爾街沒人敢建議賣出

漲勢最剽悍 輝達今年猛飆90% 華爾街沒人敢建議賣出

熱門新聞

一些人士認為，美元作為全球準備貨幣的地位，可能遭到中國人民幣強勢挑戰。（路透）

美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥

2023-04-15 07:13
蘋果公司CEO庫克。(美聯社)

蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人

2023-04-17 11:07
安永宣布將在美國裁員3,000人，受影響最深的是諮詢業務部門。（路透）

EY美國裁員 狠砍3000人 這個部門最慘

2023-04-17 19:53
輝達股價今年來已大漲90%，是標普500指數中漲勢最凌厲的個股。（路透）

漲勢最剽悍 輝達今年猛飆90% 華爾街沒人敢建議賣出

2023-04-18 23:04
長期看多美股的華頓商學院教授席格爾（Jeremy Siegel）提醒，受到銀行危機影響，美國經濟漸有可能陷入衰退，不過，他仍相信美股已在去年10月觸底。情境示意圖。（記者杜建重／攝影）

美股何時買進最好？華頓商學教授席格爾傳授「這策略」

2023-04-12 05:36
豐田GR Corolla。（豐田汽車）

節能降噪 三缸引擎悄悄成為美國車款主力

2023-04-16 22:14

超人氣

更多 >
受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎

受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎
經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日

經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日
突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲

突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲
市長亞當斯等多位民代 接受盧氏兄弟政治捐款3萬多元

市長亞當斯等多位民代 接受盧氏兄弟政治捐款3萬多元
揚言要殺了所有來這裡的人 遭洛警射殺 視頻全錄

揚言要殺了所有來這裡的人 遭洛警射殺 視頻全錄