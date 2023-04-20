我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓地區仇亞犯罪數降 華社：部分居民未報警 恐低估

紐約居民糧食券被盜 可獲聯邦賠償

美債限炸彈爆炸倒數計時 克魯曼提4種方法拆引信

編譯湯淑君／綜合外電
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

美國眾院議長麥卡錫19日公布共和黨提高舉債上限一年的計畫，交換條件削減支出（包括取消學貸減免計畫）和政策調整，但即使此提案在共和黨掌控的眾院過關，也過不了民主黨控制的參院，況且總統拜登重申不打算就債限議題與共和黨討價還價。

兩黨僵持不下，意味未來數周，美國主權債務違約的風險與日俱增。

華盛頓郵報社論指出，倘若遲遲未能打破僵局，最快今年6月，美國就可能債務違約，使金融市場和美國經濟陷入一團混亂。華郵主筆呼籲，目前雙方未認真談判的現況必須改變。提高舉債上限以支付兩黨過去已經批准的支出，是眾院共和黨人的職責，而且以些許的預算刪減文飾歧見，並不能解決問題。更好的做法是現在先提高債限，同時展開兩黨協商，為將來謀求一套持久的預算解決方案。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼日前在紐約時報專欄指出，除非國會同意提高債限、授權聯邦舉債填補赤字，否則再過幾個月，美國聯邦政府就不能持續付帳單，這將導致災難性的後果。

穆迪公司最近就發布研究報告分析其嚴重性：輕則擾亂聯邦政府運作，重則加劇全球金融危機——嚴重性可能不下2008年全球金融海嘯，甚至更嚴重。因為美國政府債務通常被視為終極安全資產，是世界各地金融市場的核心支柱，如果投資人對美國政府信守償債承諾的信心蕩然無存，許許多多的市場可能為之凍結。

那麼，該如何阻止這場潛在災難發生呢？克魯曼認為，接下來可能發生以下幾種情況：

1.面對金融市場動盪山雨欲來，麥卡錫讓債限法案付諸全院表決，共和黨一些理智的議員可能跨越政黨鴻溝，與民主黨議員合力通過法案，提高舉債上限。這應是拜登的政府的A計畫。

2.至於B計畫，有幾種選項。穆迪似乎認為，拜登政府可能乾脆忽略債限，直接援引憲法第14條修正案，上頭明言美國公共債務的合法性「不容置疑」。

3.另一種可能性，是鑄造白金幣。美國法律准許聯邦政府發行面額可任選的白金紀念幣；所以，原則上政府可鑄造一枚價值，比方說，3兆美元的白金幣，然後存在聯準會（Fed），然後從這個帳戶領出一些支付帳款。（Fed擁有龐大的美國公債投資組合，可脫售其中一些，藉此抵銷貨幣供給受到的任何影響。所以這麼做，形同是「後門借款」）。

4.還有另一種可能性，是發行「溢價債券」，提供相對於本金而言異常優厚的票息（coupon），亦即年利息。財政部大可以高於其面值的價格標售這些債券，如此一來，無需擴大官方舉債規模也能借得到錢。

克魯曼說，上述計畫都有缺點，個別來看都有點「愚蠢」。但若不跟正常的財政管理比較，而是從避免美國政府債務違約災難的角度來看，也許不失為變通的解決辦法。

有件事可確定：目前的僵局不再能沿用2011年終止債限危機的老辦法來化解。民主黨如今的立場已比當年堅定，不容許當年歐巴馬總統「向勒索讓步」的情況重演；共和黨則變得比當年「瘋狂多了」，就算民主黨願意敲定協議，麥卡錫能否說服共和黨內人士接受協議，令人十分懷疑。

以上解除債務違約危機引信的做法可不可行？克魯曼坦承無法保證能化解危機，畢竟一個掌控眾院的政黨若蓄意阻撓美國聯邦政府治國，災難總是可能發生。

美國國會民主黨領袖上月舉行記者會，說明共和黨版的債限提案可能如何犧牲民眾的權益。...
美國國會民主黨領袖上月舉行記者會，說明共和黨版的債限提案可能如何犧牲民眾的權益。（美聯社）

共和黨 眾院 克魯曼

上一則

任永力：俄烏戰爭爆發後 全球去美元化的速度快得驚人

下一則

演算法驅動5資產漲跌同步 分析師示警：市場恐遭遇黑天鵝來襲

延伸閱讀

麥卡錫提共和黨債限計畫 拜登聽後立刻嚴拒

麥卡錫提共和黨債限計畫 拜登聽後立刻嚴拒
拜登夫婦報稅 去年總收入近58萬 較前年少3.1萬

拜登夫婦報稅 去年總收入近58萬 較前年少3.1萬
甘迺迪姪子宣布參選總統 家族卻挺拜登連任

甘迺迪姪子宣布參選總統 家族卻挺拜登連任
拜登夫婦去年總收入曝光 賀錦麗比前年少一半

拜登夫婦去年總收入曝光 賀錦麗比前年少一半

熱門新聞

一些人士認為，美元作為全球準備貨幣的地位，可能遭到中國人民幣強勢挑戰。（路透）

美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥

2023-04-15 07:13
蘋果公司CEO庫克。(美聯社)

蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人

2023-04-17 11:07
安永宣布將在美國裁員3,000人，受影響最深的是諮詢業務部門。（路透）

EY美國裁員 狠砍3000人 這個部門最慘

2023-04-17 19:53
輝達股價今年來已大漲90%，是標普500指數中漲勢最凌厲的個股。（路透）

漲勢最剽悍 輝達今年猛飆90% 華爾街沒人敢建議賣出

2023-04-18 23:04
長期看多美股的華頓商學院教授席格爾（Jeremy Siegel）提醒，受到銀行危機影響，美國經濟漸有可能陷入衰退，不過，他仍相信美股已在去年10月觸底。情境示意圖。（記者杜建重／攝影）

美股何時買進最好？華頓商學教授席格爾傳授「這策略」

2023-04-12 05:36
豐田GR Corolla。（豐田汽車）

節能降噪 三缸引擎悄悄成為美國車款主力

2023-04-16 22:14

超人氣

更多 >
受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎

受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎
經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日

經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日
突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲

突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲
市長亞當斯等多位民代 接受盧氏兄弟政治捐款3萬多元

市長亞當斯等多位民代 接受盧氏兄弟政治捐款3萬多元
揚言要殺了所有來這裡的人 遭洛警射殺 視頻全錄

揚言要殺了所有來這裡的人 遭洛警射殺 視頻全錄