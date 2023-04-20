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美經濟成長停滯 授信限縮

編譯劉忠勇／綜合報導
褐皮書說，「最近幾周總體經濟活動幾乎沒有變化，幾個轄區指出，在不確定性增加和對流動性的疑慮加劇之際，銀行緊縮放款標準。」(路透)
褐皮書說，「最近幾周總體經濟活動幾乎沒有變化，幾個轄區指出，在不確定性增加和對流動性的疑慮加劇之際，銀行緊縮放款標準。」(路透)

聯準會（Fed）在褐皮書中表示，最近幾周美國經濟成長陷入停滯，招聘和通膨放緩，取得授信管道限縮。

褐皮書說，「最近幾周總體經濟活動幾乎沒有變化，幾個轄區指出，在不確定性增加和對流動性的疑慮加劇之際，銀行緊縮放款標準。」

褐皮書指出，「在報告期間，總體物價價位微增，但上漲幅度似正放緩」。

這份報告的措辭比起3月初矽谷銀行SVB）倒閉前發布的報告要更為悲觀一些，上一次報告指出經濟仍具韌性，只是對今年接下來的疑慮增強。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比表示，他仍在觀望最近兩家美國銀行倒閉是否會導致經濟放緩超出預期。他在NPR的Marketplace訪問中說：「我認為從銀行方面會有多少壓力，這將決定這個經濟體能否放緩。」「每個人都預測下半年會有一些成長放緩，這將取決於金融部分的強度。」

這份褐皮書或許可以強化Fed 5月升息後暫停升息的可能性，或許還會加重對經濟衰退的疑慮。3月份會議紀錄顯示Fed內部研究人員已經預測經濟可能衰退。

根據褐皮書，占經濟總量三分之二的消費支出「普遍被認為持平或略有下降」，薪資水準仍高，但增幅有所放緩，勞動市場出現放鬆跡象。

這份褐皮書由里奇蒙聯邦準備銀行編制而成，其中涵蓋12家地區聯邦準備銀行截至4 月10日收集到的資料。這也是自3月初矽谷銀行倒閉引發金融市場動盪以來公布的第一份褐皮書。

許多轄區表示所回報的銀行放款減少，甚至存款也減少。轄區內包括SVB的舊金山聯邦準備銀行表示，儘管在3月存款減少後小銀行的資金流出情況已經穩定，但放款「顯著」下降。

Inflation Insights LLC的創辦人Omair Sharif 說：「如果褐皮書中的評論準確反映放款標準的收緊程度，似不足以阻止Fed在5月再次升息25個基點，」他提到有些地區的評論，即貸款活動最初下降之後已經回穩。

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