利率 回升 房貸申請降10%

上周符合資格的30年期固定利率房貸平均合約同利率從前周的6.3%上升至6.43%；自備20%頭款的點數從0.55上升至0.63。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)季節性調整指數，購屋房貸申請較前周下降10%，較一年前同周低36%，當時30年期固定利率房貸平均利率為5.2%。

大摩業績下滑 但仍超過預期

由於交易業績優於預期，摩根史坦利第1季財報業績超過預期。獲利較上年同期下降19%至29.8億元，合每股1.7元，優於預期的1.62元。營收下滑2%至145.2億元，優於預期的139.2億元。固定收益交易營收25.8億元，超過估計的23.3億元。股票交易收入27.3億元，略高於26.5億元的預期。

美國合眾銀行 增撥準備金

美國合眾銀行(U.S. Bancorp)第1季獲利超過預期，因Fed的快速升息幫助該行靠貸款利息賺取更多收益。該行將備抵準備金從去年的1.12億元增加到4.27億元。截至3月31日當季淨利息收入增至46.3億元，而一年前為31.7億元。調整後每股獲利1.16元，超過預期的1.12元。

醫療設備大賣 亞培獲利超標

亞培公司(Abbott Laboratories)上季獲利高於預期，得益於其糖尿病護理設備的銷售以及非緊急醫療程序的恢復，導致對其他設備的需求增加。醫療設備銷售額成長8.5%達39億元，其中12億元收入來自葡萄糖監測設備Freestyle Libre。調整後每股獲利1.03元，高於預期的99分。

風暴 傷保險 商Travelers獲利

產險和意外險公司Travelers Companies Inc上季獲利下降，主受3月美國部分地區的強風和冰雹風暴的影響。該公司核心收入在截至3月31日的第1季下降6%至9.7億元，合每股4.11元。風暴將保險公司扣除再保險的巨災損失，從一年前的1.6億元增至5.35億元。該公司還批准了50億元的股票回購。

花旗上修今年經濟成長預期

花旗集團將2023年全球經濟成長預期上修至2.4%，理由是美國、歐元區和中國的表現「穩健」，並將美國經濟衰退時機延後至第4季。花旗原本預計今年全球經濟成長率2.2%，並預計美國經濟衰退將自第3季開始。明年全球經濟成長預測則從前值2.5%下修至2.1%。