財報季開局佳 華爾街仍憂慮

10 年來最佳財報季開局並不能消除華爾街 的憂慮，美國銀行預計美股 企業將下修業績財測。

在這個美股財報季開始之前，華爾街紛紛示警企業獲利風險。最大空頭大摩分析師威爾森(Mike Wilson)更是從去年開始就預警獲利崩潰。

然而，華爾街分析師遭到現實打臉，財報季出現10年來最佳開局，主要得益於摩根大通 、花旗和富國銀行等金融巨頭的強勁業績。

蘇布拉曼尼亞指出：「大型銀行成為3月銀行業危機的巨大受益者，比如貝萊德現金管理產品流入400多億美元，摩根大通、富國銀行在第1季回購股票；在當前回購普遍放緩的情況下，這是個極大的利多。」

即使銀行可能收緊信貸標準，但與之前的危機相比，大型銀行有充足的流動資金，同時銀行業巨頭們的強勁業績也緩解了上月矽谷銀行倒閉後對該行業危機的擔憂。

不過，財報季表現雖佳，並不能改變華爾街當下的悲觀態度。

大規模的系統性金融衝擊雖已避免，但信貸緊縮正在逐漸顯現。美商銀指出：「工業指標Fastenal的3月銷售情況較差，特別是製造業領域；此外3月各類型的消費都有所放緩，科技業的資本支出和股票回購也面臨較大的風險。」

美商銀表示，如果近期出現進一步證據證明3月的銀行業危機事件只是暫時的，那麼對美股2023年每股獲利的預期200元可能太低了。市場普遍預期為220元。

然而，目前美商銀仍堅持看跌觀點，預計企業將繼續下修業績財測，「這次企業獲利下滑將早於經濟衰退周期，獲利的恢復也強於下滑程度，預計到2024年獲利可能會超過經濟成長。」「由於經濟下滑通常會消除過剩產能，從而帶來更精簡的成本結構和更高的獲利率，預計2024年每股獲利可達247元，同比成長12%。」（財經新聞組）