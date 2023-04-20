評估財報業績 史指收盤持平

史坦普500指數 收盤幾乎持平，因為財報季如火如荼地展開，投資 人分析了Netflix和摩根史坦利等公司的最新業績。

史指微跌0.35點或0.01%收4154.52點。那斯達克綜合指數微漲3.81點或0.03%收1萬2157.23點。道瓊工業平均指數下跌79.62點或0.23%收3萬3897.01點。

即使許多個股最新公布的業績都超出分析師 的最低預期，但交易員發現財報存在一些問題，導致股價走低。主要企業缺乏財測也讓投資人感到緊張，Fed將在幾周內再次升息，經濟衰退的擔憂不斷加劇。

Netflix下跌3.17%。這家串流媒體巨頭18日延後取締密碼共享的計畫，令投資人感到失望。在最近一季，Netflix每股獲利超出分析師的預期。該公司的訂戶增加也比預期更多，但營收低於收期。

摩根史坦利的業績與主要銀行機構的收益一樣，股價上漲0.67%。Wells Fargo分析師馬友(Mike Mayo)指出，雖然業績強勁，但由於其投資銀行、財富和資產管理業務的獲利率低於預期，該股盤中一度下跌。他說，將該行的稅率進行調整後將顯示本季獲利低於預期。

上個月銀行倒閉引發對危機蔓延的擔憂，投資人一直在密切關注銀行業。