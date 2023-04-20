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特斯拉法說會 馬斯克：今年可能正式推出全自駕技術

降價拖累 特斯拉獲利大減20%

財經新聞組／綜合報導

電動車製造商特斯拉19日盤後公布第1季財報，業績不甚理想。受降價影響，獲利較上年同期下降超過20%。

上季淨利25.1億元，較去年同期下降24%；而每股獲利73分，較去年同期下降23%。

調整後每股獲利85分，與Refinitiv分析師平均預期的85分相當；營收233.3億元，高於Refinitiv預期的232.1億元。

特斯拉的核心業務汽車業務收入本季達到199.6億元，較去年成長18%。總營收成長24%。

能源部門收入飆升至15.3億美元，同比成長148%。

CEO馬斯克(Elon Musk)在2022年出售價值數十億元的特斯拉股份，以資助440億元收購社交媒體公司推特，他現在也是該公司的CEO。

該公司在去年年底和2023年第1季調降其車輛價格，包括18日晚上進一步的降價。與此同時，特斯拉正在制訂遠大的擴張計畫和增加資本支出。

特斯拉目前銷售4款電動車，分別在美國兩家汽車裝配廠生產，還有一家在上海，另一家在柏林郊區。

特斯拉4月初公布第1季交車量為42萬2875輛，這是最接近銷量的數字。略高於2023年前三個月的交車量44萬808輛。

一個月前，馬斯克宣布將在墨西哥Monterrey建造特斯拉工廠，距離德州奧斯汀的最新工廠只有一天車程。特斯拉最近也表示將在上海建立一家工廠，生產Megapacks，即大型鋰離子電池儲能系統。

根據1月下旬公佈的財務文件，特斯拉預計將在2024年和2025年支出70億元至90億元，未來兩年資本支出將增加約10億元。

特斯拉股價今年已從慘淡的2022年反彈。去年隨著科技股暴跌，它的市值縮水約三分之二。該股2023年以來上漲了48%。

特斯拉 營收 馬斯克

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