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美國針對TikTok立法影響範圍太大 反遭科技公司抵制

編譯易起宇／綜合外電
美國參議院提出的針對TikTok法案影響範圍太大，導致美國科技企業群起抵制。 （路透）.
美國參議院提出的針對TikTok法案影響範圍太大，導致美國科技企業群起抵制。 （路透）.

美國科技公司正在設法縮小一項可能導致TikTok被禁的立法涉及範圍，這將對想要遏制中國影響力的拜登政府造成新的阻礙。

彭博資訊引述知情人士報導，代表IBM、微軟和蘋果等公司的美國資訊科技產業協會（ITIC）等團體，正在進行遊說，希望縮小參議院正在醞釀針對TikTok的一項法案範圍。這些硬體和軟體公司擔憂，它們可能受到這項法案牽連。企業的反對聲浪之大，可能使拜登政府無法完成對TikTok國家安全審查。

先前以TikTok為中資所有為由而提出的禁止法案，因為只單獨針對TikTok一家公司，所以可能面臨法律挑戰。但上個月由民主黨議員華納和共和黨議員圖恩在參議院提出的法案，將讓商務部長有權評估國安風險，並有權禁止由中國或俄羅斯等敵對國家擁有或運行的任何技術，因此獲得拜登政府和兩黨的支持。

不過，一些科技公司卻警告，這項法案將使政府獲得影響範圍廣泛的新監管權力。科技公司主管表示，一旦這項法案通過，他們擔憂公司可能只因為一小塊硬體或一行程式碼，就得面臨國安審查，因為這些企業的大部分系統都包含一些中國技術。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深顧問芮恩希（Bill Reinsch）表示，目前的法案將「大幅擴張」商務部長的職權。他說：「這基本上在主張，安全應當優先於經濟原理、一般的貿易規定，和一般的經商規則。如果我是一家高科技公司，我也會非常擔心。」

TikTok 拜登 商務部

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