嬌生 業績超過預期 財測上修

嬌生公司調整後獲利和營收 都超出華爾街 的預期，並上修全年財測。該公司第1季銷售額較去年同期成長5.6%。由於提列一項特殊的一次性費用，該公司上季淨虧損6800萬元，合每股虧損3分。去年同期淨利為52億元，合每股1.93元。不計入項目，調整後每股獲利2.68元。

美商銀淨利息收入 大增25%

美國商銀第1季獲利和營收在利率上升支持下超出預期。淨利息收入躍增25%至144億元；非利息收入僅成長1%至118億元，因為較高的銷售和交易收入抵消了較低的服務費用以及資產管理和投資銀行費用的下降。每股獲利94分，高於預期的82分；營收263.9億元，高於預期的251.3億元。

雪佛龍擬租鑽探船滿足需求

消息人士透露，雪佛龍正在徵求一艘鑽探船，以在塞浦路斯、埃及和以色列附近探勘天然氣，以滿足該地區和歐洲不斷成長的需求。在地中海東部三個國家開展業務的雪佛龍公司17日發布了租賃招標，希望在2024年租用鑽井船一年，並擁有選擇權延長租賃時間。

受惠升息 梅隆銀行獲利超標

紐約梅隆銀行(Bank of New York Mellon Corp)第1季獲利超出預期，受益於Fed升息提振了利息收入。銀行業危機以及對經濟衰退的擔憂促使梅隆銀行提撥2700萬元損失準備金，高於一年前的200萬元。調整後每股獲利1.13元，略高於平均預期的1.12元。淨利息收入猛增62%至11億元。

地緣緊張振需求 洛馬業績佳

雖然零件和勞力短缺，但武器製造商洛克希德馬丁第1季業績超過華爾街目標，因不斷升溫的地緣政治緊張局勢刺激了美國和國際客戶的需求。歐洲、南中國海和印太地區日益緊張的局勢，推動淨銷售額達到151.3億元，高於預期的150.3億元。調整後每股獲利6.43元，超過預期的6.06元。

新屋開工建築許可同步激增

3月獨戶住宅建設增加，而未來建築許可激增，代表房市最糟的低迷時期可能已經過去。商務部表示，占房屋建築大部分的單戶住宅開工3月經季節性因素調整後年增率為86.1萬套，成長2.7%。2月數據由初值83萬套上修至83.8萬套。3月單戶建築許可證躍升4.1%至81.8萬套。