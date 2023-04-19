財報表現參差 股指收盤持平

交易員消化了一系列財報及其對美國經濟的影響，史坦普500指數 收盤幾乎沒有變化。

史指小漲3.55點或0.09%收4154.87點。而道瓊工業平均指數下跌10.55點或0.03%收3萬3976.63點。那斯達克綜合指數微跌4.31點或0.04%收1萬2153.41點。

隨著投資人評估最新一批主要財報，主要股指出現波動。雖然經濟環境艱難，但隨著利率上升，美國商銀第1季營收 和獲利均超出預期。嬌生公司下跌2.81%，即使這家製藥公司業績超出預期並上修2023年的業績財測。

在其他個股方面，高盛 下跌1.7%，這家銀行業巨頭財報營收低於預期，受到其Marcus部門貸款虧損4.7億元的拖累。

芝加哥期權交易所的CBOE波動率指數盤中觸及2022年1月以來的最低水平。該指數追蹤近期到期的史指期權價格，是評估市場波動預期的常用指標。盤中下跌0.22點至16.72，跌幅1.3%。

在3月新屋開工數略高於預期後，大量房屋建築股上漲。iShares U.S. Home Construction ETF上漲2.29%，連續第三天上漲；而SPDR S&P Homebuilders ETF上漲1.74%。

個別住宅建築股也上漲，PulteGroup、Lennar和KB Home分別上漲3.3%、3.03%和2.29%。